Appels d'urgence depuis le trou de communication : les voitures émettent par satellite

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 19/5/2025

Si le réseau mobile tombe en panne, le satellite prend le relais : A Paris, des voitures connectées ont pour la première fois échangé avec succès des messages d'urgence via l'orbite.

Pour la première fois, des voitures connectées ont communiqué directement entre elles par satellite : et ce, non pas dans un laboratoire, mais dans un scénario de test proche de la réalité. L'alliance industrielle 5G Automotive Association (5GAA) a démontré, dans le cadre d'une démonstration publique à Paris, comment les véhicules pourront à l'avenir échanger des appels d'urgence et des données importantes même sans réseau mobile. Cela se fait via des réseaux non terrestres (NTN).

Les véhicules ne communiquent pas seulement avec l'infrastructure, mais aussi directement entre eux. L'objectif : signaler plus rapidement les accidents, coordonner plus efficacement les secours et avertir les autres usagers de la route à l'avance. Et ce, même dans des régions isolées ou en cas de catastrophe naturelle.

La transition sans couture entre le réseau et l'orbite

La démonstration s'est déroulée sur la voie publique. Les véhicules ont alors basculé automatiquement entre le réseau 5G et la connexion par satellite. La communication vocale a également fonctionné en temps réel grâce à la compression assistée par IA. Le changement était invisible pour les conducteurs. Le système décide lui-même quelle connexion est disponible et la plus fiable à ce moment-là.

La technologie présentée est basée sur la norme de téléphonie mobile 3GPP Release 17, qui permet pour la première fois l'intégration du Narrowband NTN. Elle utilise des satellites LEO (Low Earth Orbit) qui tournent autour de la Terre à des altitudes d'environ 500 à 1200 kilomètres. Ils sont donc plus rapides et plus efficaces en ce qui concerne les connexions de données.

Pourquoi c'est important

Cette technologie peut sauver des vies, notamment dans les zones rurales ou en cas de panne de réseau à grande échelle, par exemple après une tempête. Elle est également un élément central pour la conduite autonome, qui dépend d'une connexion de données sans faille.

La 5GAA affirme vouloir commercialiser cette technologie d'ici 2027. A cette date, les véhicules seront équipés en standard de la capacité de communiquer également via l'orbite.

5G-V2X Direct : des données de sécurité en quelques millisecondes d'une voiture à l'autre

De même, une démonstration de 5G-V2X Direct (Vehicle-to-Everything) a eu lieu. Il s'agit d'une technologie dans laquelle les véhicules communiquent directement entre eux via le protocole radio 5G, sans passer par le réseau mobile ou des serveurs centraux. Cette communication directe permet des temps de latence extrêmement faibles et est essentielle pour les applications critiques en termes de sécurité, telles que les alertes de collision, l'assistance aux intersections ou la conduite coopérative.

Un exemple concret d'application de cette nouvelle technologie est la protection des usagers de la route particulièrement vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes. Valeo, membre de la 5GAA, a démontré comment les véhicules connectés échangent des données de capteurs en temps réel pour détecter, par exemple, un piéton caché par un obstacle à un carrefour sans visibilité.

Dans la démonstration, un véhicule a détecté la situation dangereuse à l'aide de ses capteurs et a transmis l'information directement à un deuxième véhicule via 5G-V2X. Ce dernier pouvait alors adapter sa conduite et freiner à temps. Selon les prévisions actuelles, la technologie devrait être disponible dans les véhicules commerciaux entre 2026 et 2029.

Photo d’en-tête : AlinStock // Shutterstock

