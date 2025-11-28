Nouveautés + tendances
Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine
par Kevin Hofer
La rédaction a rassemblé pour vous les trailers et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 22 au 29 novembre) dans le monde du jeu.
En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Infinity Nikki 2.0», «Flipping is Hard», «World of Warcraft : Midnight».
Malgré la folie du Black Friday et de Thanksgiving, certains studios et éditeurs ont quand même décidé de sortir des trailers sympas. Alors, faites une pause dans votre frénésie de shopping, installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par les bandes-annonces les plus excitantes, les plus drôles et les meilleures de la semaine écoulée.
Ces titres ont été nouvellement annoncés la semaine dernière :
Vous incarnez un appareil mobile (Nokia 3210 ?) qui est tombé dans un égout. Il doit maintenant se frayer un chemin à travers des égouts multicolores pour retrouver son propriétaire à la surface. Comme il s'agit d'un appareil mobile sans membres mobiles, il ne peut remonter que par des mouvements de bascule et de rotation. Le pire, c'est qu'il suffit d'un faux mouvement pour retomber très bas.
Cela rappelle d'autres jeux qui mettent les nerfs de leurs joueurs à rude épreuve, comme «Egging On» ou «Getting Over It».
Date: 2026
Lancement sur : PC
Il ressemble à un mélange de «Peglin», «Balatro» et Pinball. Dans ce roguelike deckbuilder, vous composez un ensemble de cubes qui déclenchent différents effets. Vous vous en servez pour combattre de méchants monstres. On dirait que c'est addictif.
Date: 2026
Paraît sur : PC
Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.
Ce jeu est un projet de fan qui est en développement depuis plus de dix ans. Il est maintenant disponible en accès anticipé. Vous pouvez le télécharger directement sur le site web de l'équipe de développement - il ne sera pas disponible sur Steam pour des raisons de licence.
Le titre est un remaster de la trilogie «Timesplitters», sortie au début des années deux mille. Il contient les meilleures cartes, les meilleurs modes, les meilleurs défis et le meilleur contenu scénaristique des jeux officiels. Selon ses propres dires, «est la plus grande quantité de contenu jamais proposée gratuitement et sans option de monétisation dans un jeu». Le fait que les développeurs amateurs ne gagnent rien sur le projet était une condition posée par les concédants de licence (actuellement THQ Nordic).
Date: dès maintenant
Paraît sur : PC
Si Nintendo ne veut pas poursuivre sa série de jeux «Star Fox», les développeurs indépendants devront prendre le relais. «Wild Blue Skies» ressemble à un hommage
Kopie aux jeux de tir sur rail classiques «Star Fox» de l'époque. Mignon. Un certain Giles Goddard, qui a participé au développement du SNES«Star Fox», fait également partie du studio.
Date: ???
Paraît sur: PC
Le Life-Sim a été repoussé au 25 mai prochain. Pour vous faire patienter, voici un deep-dive de gameplay détaillé du concurrent de «Sims».
Date : 25 mai 2026
Publication sur : PC
Phil a déjà testé le jeu au nom encombrant à la Gamescom et a été
a href="/page/qui-a-besoin-de-aaa-games-ici-sont-nos-conseils-secrets-de-la-gamescom-39245">est enthousiasmé (Pun intended). Un mélange sauvage de «Powerwash Simulator», «House Flipper» et de comédie musicale. Vous pouvez dès à présent vous faire votre propre idée de ce mélange de genres peu conventionnel. Une démonstration est disponible pour PC. La sortie aura lieu quelque part l'année prochaine.
Date : 2026
Paraît sur : Xbox Series X/S, PC
Ces jeux sont déjà sortis et reçoivent des bandes-annonces de nouveaux contenus ou de mises à jour :
Comment, vous n'avez pas encore joué à «Battlefield 6»?! Il est grand temps d'y remédier. Actuellement, une période d'essai gratuit est en cours jusqu'au 2 décembre à 13h00 CET. Amusez-vous bien!
Date: dès maintenant
Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
La bêta de la nouvelle extension «World of Warcraft» « Midnight» est actuellement en cours. Blizzard annonce maintenant la date de lancement officiel : le 3 mars 2026 à 0h00 CET. Si vous avez déjà précommandé l'extension, vous aurez un accès anticipé aux habitations - l'une des fonctionnalités centrales du DLC - dès le 3 décembre.
Date : 3 mars 2026
Publication sur : PC
Dans la nouvelle bande-annonce du prochain DLC «Nightreign», vous verrez comment le «Scholar» se bat contre toutes sortes de monstruosités - à savoir avec un livre.
Date : 4 décembre
Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Le jeu de mode en monde ouvert atypique «Infinity Nikki» est sorti l'année dernière sur PS5 et PC. Le twist : les compétences de votre personnage sont liées à vos tenues. Kevin a regardé le titre lors de son lancement et l'a trouvé bon - même si certains aspects du jeu d'habillage l'ont laissé perplexe.
Maintenant, une énorme mise à jour arrive avec la version 2.0 - incluant une nouvelle map, des quêtes, des événements et des tenues supplémentaires. Si ce n'était pas un jeu free-to-play avec des mécaniques de gacha, j'irais même y faire un tour.
Pour une raison inconnue, Ubisoft a décidé de lancer une collaboration à durée limitée avec l'anime culte «Attack on Titan» dans «Assassin's Creed : Shadows». Honnêtement, je déteste cette «Fortniteisation» des jeux solo. Pourquoi est-ce nécessaire ? Qui l'a souhaité ? Ne peut-on pas laisser les jeux en solo être des jeux en solo, sans bullshit de service en direct?
Les premières réactions des fans qui ont joué à ce DLC sans âme sont extrêmement négatives. Après tout.
Date: dès maintenant
Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.
