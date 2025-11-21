Nouveautés + tendances 1 0

Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

22/11/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 14 au 21 novembre) dans le monde du jeu.

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Effulgence RPG», «Mafia : The Old Country», «Fatekeeper».

Cette semaine a été relativement calme dans l'univers du jeu. Il n'y a pas eu de grandes annonces ni de bandes-annonces. Tant mieux, cela laisse plus de place aux petites productions.

Nouvelles annonces

Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :

«Tales of Berseria Remastered»

Au moment de la sortie de la version remasterisée, «Tales of Berseria» n'aura pas encore dix ans. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux fans se demandent, sous la bande-annonce, pourquoi cet épisode de la série «Tales» a été réédité. Des titres plus anciens comme «Tales of Abyss» auraient été plus évidents.

Quoi qu'il en soit, «Tales of Berseria» est une histoire de vengeance. La vie de Velvet, autrefois gentille, est détruite par le cruel sacrifice de son frère. Elle rejoint un équipage de pirates pour assouvir sa soif de vengeance et parcourir le monde.

Date : 27 février 2026

Publié sur : Playstation 5, Xbox Series, Switch, PC

«Secret Lab Cleaner»

«PowerWash Simulator» c'était hier. Dans «Secret Lab Cleaner», vous incarnez un concierge dans une installation souterraine secrète. Celle-ci est gérée par ANNA, une IA à la voix enfantine. En plus des tâches de nettoyage habituelles, vous devez aussi vous battre pour survivre.

Date: inconnue

Paraît sur : PC

«Vampire Crawlers»

Avec «Vampire Crawlers», Poncle, le studio derrière «Vampire Survivors», annonce un tout nouveau spin-off. Le jeu combine des éléments de dungeon crawler, de roguelike et de deckbuilder en vue subjective. Ça a l'air cool.

Date: 2026

Lancement sur : Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC, Android / iOS

«Zoopunk»

Zoopunk vous plonge dans l'univers du Metroidvania «F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch», mais l'action se déroule une dizaine d'années plus tôt. La ville de Torch City est le théâtre d'une lutte sans merci entre les animaux et les machines, déclenchée par la découverte d'une source d'énergie appelée «Spark». Vous incarnez Rayton, un lapin anthropomorphe, pour mener une rébellion contre l'armée de robots sur le champ de bataille animal. On dirait un mélange de «Star Wars» et «Zoomania».

Date: inconnue

Publié sur : Playstation 5, Xbox Series, PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux ont déjà été présentés. Les éditeurs ont maintenant publié de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu plus détaillé du gameplay et de l'histoire.

«Cozy Marbles»

Comme son titre l'indique, «Cozy Marbles» met l'accent sur la décélération. Vous construisez des circuits de billes par un après-midi ensoleillé. Vous avez le choix entre de nombreuses pièces et vous construisez le circuit de vos rêves. Le tout accompagné d'une bande-son lo-fi. La bande-annonce annonce le test du jeu.

Date:2026

Paraît sur: PC

«Greedfall 2»

«Greedfall 2» est déjà en accès anticipé depuis septembre 2024 et continue d'y être affiné. Dans la nouvelle bande-annonce, les développeurs annoncent une nouvelle mise à jour majeure. Celle-ci comprend entre autres la nouvelle ville de Peren et un nouveau personnage.

Date : en early access depuis le 24 septembre 2024 (PC)

Publié sur : PlayStation 5, Xbox Series, PC

«Sheepherds !»

Wouf, wouf ! Dans «Sheepherds !», vous conduisez des moutons avec jusqu'à quatre amis. Le jeu se qualifie lui-même de "cozy". Pourtant, à en juger par la bande-annonce, il semble que la conduite des animaux dans leur box soit plutôt mouvementée.

Date : 10.11.2025

Publication sur : PC

«Effulgence RPG»

Un «Sci-Fi Party-RPG dans un style unique en ASCII-3D». C'est ainsi que le développeur solo Andrei Fomin décrit «Effulgence RPG». Pour moi, ça a l'air sacrément trippant - je veux y jouer!

Date: 2. 12. 2025

Paraît sur : PC

«Norse : Oath of Blood»

Le titre tactique au tour par tour «Norse : Oath of Blood» a une date de sortie. Dans la première vidéo du journal des développeurs d'Arctic Hazard, les principaux membres de l'équipe de développement, les acteurs et l'auteur Giles Kristian parlent de leur rôle dans la réalisation d'une épopée historique jouable de l'époque viking.

Date : 3 février 2026

Publié sur : PlayStation 5, Xbox Series, PC

«The Vernyhorn»

Les développeurs d'Interstudio montrent du gameplay de leur prochain RPG en monde ouvert «The Vernyhorn». Outre l'histoire, le jeu devrait également briller par son système de combat réaliste. Pour ce faire, l'équipe s'est associée à l'actuel champion du monde de combat à l'épée, Antoni Olbrychski.

Date: inconnue

Paraît sur: PC

«Fatekeeper»

Cette nouvelle bande-annonce montre huit minutes de gameplay du prochain hack-and-slash RPG à la première personne «Fatekeeper». J'aime particulièrement le rat parlant que le personnage principal porte sur lui, il a du charme.

Date: inconnue

Publication sur: PC

«Resident Evil Survival Unit»

Oui, je sais : un jeu pour smartphone n'a pas vraiment sa place ici. Mais c'est «Resident Evil». Si vous êtes fan et que vous attendez le neuvième opus de la série principale, vous pouvez aussi patienter jusqu'à son lancement avec un jeu mobile, car le jeu est disponible dès maintenant.

Date : 18/11/2025

Lancement pour: Android

«007 First Light»

Alors que vous vous réjouissez d'avoir des nouvelles du prochain jeu Bond, que montre-t-on à l'avant-première Xbox Partner ? Une voiture. Super. J'aurais préféré du gameplay, mais l'intersection entre les fans de Bond et les fans de voitures me semble relativement grande, c'est pourquoi je ne vais pas vous priver de cette bande-annonce.

Date : 27 mars 2026

Lancement sur : PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

The Expanse : Osiris Reborn

Le prochain jeu de ma franchise de science-fiction préférée s'offre une nouvelle bande-annonce. L'ancien astronaute de la NASA et commandant de l'ISS Leroy Chiao ainsi que la productrice de game design Yuliya Chernenko donnent un aperçu de la production. Comme les livres et la série, le jeu accorde une grande importance à l'exactitude scientifique dans la représentation de la vie entre les étoiles.

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis. Mais les développeurs fournissent des informations ou des extensions ultérieurement.

«Mafia : The Old Country»

Le jeu «Mafia» dans un cadre historique a été mis à jour. Vous pouvez désormais participer à des courses de voitures ou de chevaux. De nouvelles armes et de nouveaux véhicules sont également de la partie, ainsi qu'un mode photo.

«Assassin's Creed Mirage : Valley of Memory»

Pour tous les fans d'assassinat, une extension gratuite de l'histoire du dernier épisode de la série «Assassin's Creed» est disponible.

«Halo Infinite»

«Halo Infinite» est moins infini que son nom ne le laisse entendre. Autrefois lancé comme un grand espoir pour la série «Halo», le jeu tire sa révérence avec sa dernière mise à jour. Les développeurs de Halo Studios se concentrent désormais sur de nouveaux projets tout en assurant l'avenir de la franchise sur plusieurs plates-formes.

«Ghost of Yotei»

«Ghost of Yotei» bénéficie d'un mode New Game+. Vous pouvez conserver tout ce que vous avez gagné en jouant jusqu'au bout et recommencer l'aventure.

«Call of Duty : Black Ops 7»

La célèbre map de Nuketown est désormais jouable dans le dernier opus de la série.

«Hitman World of Assassination»

L'icône du rap Eminem a créé l'univers «Hitman» à la fois en tant que lui-même et en tant que son alter ego Slim Shady. Dans son dernier album «The Death of Slim Shady», le rappeur tente d'enterrer son autre moi. Dans le jeu, Eminem recrute le légendaire assassin Agent 47 pour laisser définitivement son passé derrière lui. WTF?

