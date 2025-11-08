Nouveautés + tendances 7 1

Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 8/11/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 31 octobre au 7 novembre) dans le monde du jeu.

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «The Crew Motorfest», «Fortnite», «Landwirtschafts-Simulator 25».

Cette semaine, l'aperçu des bandes-annonces présente principalement des mises à jour de jeux déjà annoncés. Après tout, les mises à jour concernent des jeux populaires comme «Frostpunk 2», «Call of Duty : Black Ops 7 » et le candidat GOTY «Leaf Blower Co.»

Nouvelles annonces

Comme il n'y a pas eu de grandes annonces cette semaine, les projecteurs sont pour une fois braqués sur des jeux plus petits. Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :

«Ghoul's Saloon»

Vous avez toujours voulu savoir ce que c'est que de tenir un bar pour goules ? Alors «Ghoul's Saloon» vous donnera la réponse. Le jour, vous êtes chef de bar dans l'apocalypse du Far West. La nuit, il s'agit de survivre. Différentes factions parcourent le Wasteland et veulent vous tuer, vous et votre saloon. Utilisez des pièges, des défenses et d'autres armes pour vous défendre. Vous pouvez jouer en solo ou en coopération.

Date:2026

Publié sur : PC

«Warhammer Survivors»

«Warhammer Survivors» transpose la recette du succès de la roguelite «Vampire Survivors» dans les mondes obscurs de «Warhammer 40.000» et «Warhammer - Age of Sigmar». Un gameplay rapide et chaotique vous attend. Vous affrontez des vagues de monstres toujours plus grandes et plus puissantes. Vous pouvez choisir parmi plusieurs personnages issus des deux univers. Les lieux sont également issus des deux jeux : le 41e millénaire et les royaumes mystiques de Sigmar.

Date:2026

Publié pour: PC

«Odds Chronicles»

«Odds Chronicles» est un RPG tactique de roguelite dans lequel chaque tour est déterminé par des dés. Les combats se déroulent sur de petites cartes de type diorama, où la ligne de vue, l'altitude et le positionnement jouent un rôle. Cependant, l'économie des ressources de base est basée sur des dés qui génèrent de la force, de la dextérité et de la magie.

Date:inconnue

Paraît sur: PC

«Drownlight»

«Drownlight» est un simulateur de survie urbaine qui se déroule dans un monde inondé. Vous construisez et étendez votre ville autour d'un phare, gérez les ressources et prenez des décisions morales qui déterminent le sort des survivants. Le jeu est financé par une campagne Kickstarter qui sera lancée prochainement.

Date:inconnue

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux ont déjà été présentés. De nouvelles bandes-annonces ont été publiées, qui donnent un aperçu plus détaillé du gameplay et de l'histoire.

«Bonaparte : A Mechanized Revolution»

Le jeu, déjà disponible en early access, a droit à un trailer de sortie. Dans la peau de Céline ou de César Bonaparte, vous affrontez vos adversaires dans des batailles tactiques mettant en scène des soldats de l'époque et de puissants méchas issus d'une histoire alternative. Vous devrez également prendre des décisions politiques.

Date:9 novembre 2025

Paraît sur : PC

«Frostpunk 2 : Fractured Utopias»

La première extension DLC pour le jeu de 11 Bit Studios est sur le point d'arriver. « Fractured Utopias» traite du concept central du mode "Utopia Builder". Chaque faction doit pouvoir créer sa propre version de la société idéale. Au total, il y a douze nouvelles activations par faction, y compris des options de loi, des hubs spéciaux et de nouvelles compétences. Huit centres de faction supplémentaires, des quartiers résidentiels spécifiques à chaque faction et plus de 100 nouveaux événements scénaristiques devraient ainsi permettre de diversifier le jeu sur le long terme.

Date:8 décembre 2025

Lancement sur: PS5, Xbox Series et PC

«Call of Duty : Black Ops 7»

A la veille de la sortie, Activision annonce officiellement les cartes et les modes de jeu qui seront disponibles au lancement. 18 cartes devraient être disponibles le jour de la sortie - 16 classiques en 6v6 et deux pour de grandes batailles en 20v20.

Date:14. novembre 2025

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC

«Leaf Blower Co.»

Vous pourrez bientôt souffler - des feuilles mortes, bien sûr. Dans le jeu, vous ne vous occupez pas seulement des feuilles mortes, mais aussi de l'entreprise que vous construisez. Ou comme le disent les développeurs : One man's trash is another man's cash.

Date:17 novembre 2025

Paraît sur : PC

«Le Paradoxe de Darwin !»

Le jeu de la pieuvre intelligente Darwin est retardé. Au lieu de commencer cette année, le voyage ne commencera que l'année prochaine. Le jeu devrait proposer une aventure digne d'un film d'animation Pixar, combinant plateformes et passages d'énigmes.

Date:2026

Publié sur : PS5, Xbox Series X, Switch 2 et PC

«Kingdom of Night»

Le jeu est conçu dans le style d'un Action-RPG des années 1980. Vous chassez des démons cauchemardesques et devez sauver la ville de Miami, Arizona. En perspective isométrique, vous explorez de vastes cartes interconnectées. Le développeur décrit le jeu comme un mélange unique de drame de l'adolescence, d'horreur cosmique et d'amour véritable. Eh bien.

Date:2. décembre 2025

Paraît sur : PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis. Mais les développeurs fournissent des informations ou des extensions ultérieurement.

«Battlefield 6»

C'est avec une nouvelle bande-annonce que BF Studios ouvre la première saison du jeu. Au passage, le développeur annonce également avoir apporté de grands changements aux défis et aux tâches : «Les défis et les tâches sont alignés sur des objectifs de temps de jeu définis, et ces changements alignent leurs exigences sur ces objectifs afin qu'ils soient plus faciles à atteindre dans un temps de jeu raisonnable. Les objectifs continueront de varier, allant de ceux que vous pouvez atteindre en jouant régulièrement à certains qui récompensent une véritable maîtrise. En particulier, ceux qui sont associés à des objets cosmétiques. Certains des critères initiaux ne reflétaient pas complètement cette intention, nous les avons donc mis à jour pour rendre leur niveau de difficulté et leur but plus clairs.»

«Dispatch»

Ce jeu d'aventure et d'histoire burlesque et épisodique, originaire de Californie, donne un aperçu des épisodes à venir. Le jeu met en scène l'ancien super-héros Mecha Man, qui gère désormais un groupe d'ex-vilains purifiés au centre de dispatching des super-héros de Los Angeles. Selon le studio de développement, le jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en dix jours.

«Zenless Zone Zero»

Qu'est-ce que je viens de regarder ? On peut penser ce que l'on veut du modèle économique Gacha de jeux comme «Zenless Zone Zero». Mais les développeurs smiHoYo réussissent toujours à briller dans les bandes-annonces avec des trucs sacrément bizarres. Mais voyez le truc par vous-même.

«The Crew Motorfest»

Je l'avoue : je n'ai aucune idée de «The Crew». Mais le jeu entre dans sa saison 8 avec de nouvelles voitures, des options de tuning et un meilleur confort de jeu - quoi que signifie ce dernier terme.

«Landwirtschafts-Simulator 25»

Le Simulateur agricole s'enrichit d'une nouvelle forme d'agriculture : l'aquaculture. Vous élevez des saumons et des truites, par exemple. Pour cela, vous disposez de fermes aquatiques, de fermes piscicoles, d'une usine d'aliments pour poissons et d'autres nouveaux bâtiments. Si vous avez besoin d'une pause virtuelle, vous pouvez faire un tour sur l'eau ou pêcher depuis la rive.

«Fortnite»

«Fortnite» s'est enrichi d'un crossover. Cette fois, c'est la plus célèbre des familles jaunes qui est à bord : les Simpson. La saison a déjà commencé depuis quelques jours et selon Epic, le jeu a ainsi célébré le plus grand nombre de nouveaux joueurs et de joueurs de retour depuis la dernière saison de Noël - environ 2,6 millions d'utilisateurs auraient été enregistrés lors des deux jours de lancement.

One Piece : Pirate Warriors 4

Près de six ans après sa sortie, le septième DLC de l'aventure de pirates en anime est disponible. Le pack contient Rob Lucci, S-Snake ainsi que Jewelry Bonney. De plus, le jeu est amélioré pour la génération actuelle de consoles.

Caractéristiques

Pas de jeu à proprement parler, mais ici les développeurs et autres personnes impliquées s'expriment pour nous faire découvrir les coulisses du jeu.

Naughty Dog 40th Anniversary Retrospective

Naughty Dog fête son anniversaire. Pour fêter ses 40 ans, le développeur a publié une vidéo rétrospective. Dans celle-ci, on revient sur le passé et on regarde vers l'avenir.

«Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties»

Dans cette nouvelle bande-annonce, Sega présente le casting japonais du jeu. L'acteur Teruyuki Kagawa, qui interprète le méchant, est toujours de la partie. Kagawa a fait la une des journaux en 2019 pour avoir touché une femme de manière indécente contre sa volonté. Il l'a lui-même confirmé. Certains fans ont donc fait pression pour qu'il soit démis de ses fonctions de narrateur - en vain, comme le montre maintenant la bande-annonce.

