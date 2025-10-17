Nouveautés + tendances 5 1

Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 10 au 17 octobre) dans le monde du jeu.

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Battlestar Galactica : Scattered Hopes», «Terminator 2D : No Fate», «Avatar Legends : The Fighting Game».

Cette semaine, il y a plus de genres différents que jamais dans le récapitulatif des bandes-annonces.

En solde, je vous propose :

Beat'em'Up

Extraction Shooter

Horror

Shooter rétro à défilement horizontal

Battle Royale

Roguelike

Puzzle

Stratégie

Action Aventure

Vous devriez y trouver votre bonheur. Oui, je parle bien de toi.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de toutes les bandes-annonces, nouveautés et temps forts importants

Nouvelles annonces

Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :

«Avatar Legends : The Fighting Game» - Annonce sans nom

La célèbre série animée «Avatar : The Last Airbender» sera adaptée en jeu de beat'em'up. Visuellement, le jeu de baston est très proche de l'original avec des personnages et des décors dessinés à la main. Le titre n'est qu'un joker - le studio de développement Gameplay Group International, nouvellement créé, n'a pas encore réussi à choisir un nom officiel.

Date: ???

Publication sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Rules of Engagement : The Grey State» - quelle bande-annonce

Un jeu de tir d'extraction PvEvP inspiré des œuvres d'horreur de Lovecraft. Le reveal trailer intégré ci-dessous se distingue par une atmosphère dense et une bande-son sombre. Du très grand cinéma!

En plus, il y a aussi une bande-annonce de gameplay, moins épique dans son montage, mais qui donne un meilleur aperçu des mécaniques de jeu :

Date: 2026

Paraît sur : PC

«The Oversight Bureau» - Besoin de parler

Cela ressemble un peu à un «Severance» jouable . Sa particularité : vous parlez directement aux personnages et aux robots du jeu via des commandes vocales.

Date: ???

Publication sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Terminator 2D : No Fate» - décidez vous-même

Un side-scroller rétro dans lequel vous rejouez des moments emblématiques de la série de films Terminator «» . Après avoir joué une première fois, vous pouvez changer d'avis à des moments clés des films et jouer à «ce qui se passerait si». La bande-annonce vous donne un aperçu plus détaillé de la mécanique

Date : 26 novembre

Publié sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Final Sentence» - tapez pour survivre

Un jeu de battle royale avec un twist. Vous êtes dans une pièce avec d'autres joueurs et vous devez taper du contenu sur une machine à écrire. Si vous faites une erreur, vous risquez de vous faire tirer dessus, selon que votre gardien a une balle dans le canon ou non. Vous pouvez jouer à la démo sur Steam.

Date: Hiver 2025

Paraît sur : PC

«Cult of the Lamb : Woolhaven» - DLC hivernal

Le roguelite de la secte déjantée est de retour avec un nouveau DLC. Il s'agit de survivre à un temps rude et à des températures glaciales dans les montagnes. La nouveauté est l'option d'élever des animaux pour récolter de la laine, de la chaleur et de la viande.

Date : début 2026

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Reanimal» - méchant timing pour une démo

Tarsier Studios, les créateurs de la série «Little Nightmares», ont tourné le dos à leur œuvre originale en changeant d'éditeur. Leur dernier projet «Reanimal» n'est cependant pas une rupture radicale avec la formule d'horreur éprouvée «Little Nightmares». A bien des égards, le jeu semble être un successeur spirituel.

Date : début 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Shoe it All !» - Lancer de chaussures

Date: 2025

La sortie est prévue pour: PC

«Lumines Arise» - Trip LSD

Un autre magnifique jeu de puzzle de «Tetris Effect : Connected»-Studio Enhance. Également jouable en VR. Je suis content - enfin une raison de sortir mon PS VR2.

Date : 11 novembre 2025

Publication sur : PS5, PC

«Battlestar Galactica : Scattered Hopes» - Stratégie dans l'espace

Un jeu de stratégie en temps réel avec des éléments de roguelike dans l'univers de «Batlestar Galactica». Vous incarnez le capitaine d'un Gunstar qui, fuyant une attaque des Cylons, décide de rejoindre le Battlestar Galactica.

Date : début 2026

Lancement sur : PC

«Where Winds Meet» - Les Doggos jouent au Mahjong

Le jeu d'action_aventure chinois «Where Winds Meet» montre un aperçu plus détaillé du gameplay en monde ouvert dans une nouvelle bande-annonce. J'aimerais vous en dire plus sur le titre, mais les quatre Shiba Inu qui jouent au Mahjong dans le trailer (minute 0:11) m'ont complètement déstabilisé.

Pourquoi jouent-ils au mahjong ? Je peux y participer ? Je peux en prendre un ? Je ne dois pas attendre longtemps avant de pouvoir répondre à ces questions.

Date : 11 novembre 2025

Publication sur : PS5, PC

