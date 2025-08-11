Nouveautés + tendances 3 1

AOL enterre l'Internet commuté aux Etats-Unis - après 34 ans

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 11/8/2025

Depuis 1991, le pionnier de l'accès à Internet AOL propose des connexions par ligne commutée aux Etats-Unis. L'entreprise a annoncé qu'elle mettrait fin à l'Internet par ligne téléphonique à la fin du mois de septembre.

Si vous êtes né avant le milieu des années 90, vous vous souvenez encore des grincements, des bips et des bruits du modem lors de la connexion à Internet. Le fournisseur le plus connu de ce service, bien qu'il ne soit pas actif en Suisse, était probablement AOL. En Allemagne, par exemple, à cause de la publicité avec la légende du tennis Boris Becker :

En Allemagne, AOL a déjà mis fin à ce service en 2007. Aujourd'hui, le fournisseur d'accès américain clôt ce chapitre de l'accès précoce à Internet le 30 septembre 2025 aux Etats-Unis également. A titre de comparaison, Swisscom, qui assure le service universel en Suisse, a mis fin à la connexion commutée au milieu des années 2010.

Le temps du CD d'AOL devrait également être compté avec la fin de la connexion commutée. En effet, le logiciel correspondant, le composeur AOL, sera également supprimé. Son téléchargement prend, selon le fournisseur d'accès, 10 à 15 minutes sur la ligne téléphonique. Il est également possible de commander par téléphone un CD contenant le fichier d'installation de 2,1 mégaoctets, à une époque où le support de stockage a depuis longtemps fait son temps. Cela, ainsi que la page de support correspondante, ressemble à une relique d'une époque oubliée depuis longtemps.

Ce dernier ne semble pourtant pas totalement oublié : on estime que 175 000 foyers américains utilisent encore des connexions commutées. Il s'agit probablement de personnes vivant dans des endroits isolés. S'ils utilisent AOL, ils devront se tourner vers d'autres solutions.

Photo d’en-tête : Shutterstock / melissamn

