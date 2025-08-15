Nouveautés + tendances 36 4

Antigravity A1 présenté : un drone à 360 degrés avec 8K

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 15/8/2025

Le premier drone du nouveau fabricant Antigravity vous permet de regarder librement autour de vous pendant que vous volez grâce à des lunettes FPV. Il enregistre des vidéos à 360 degrés qui peuvent ensuite être montées de manière flexible.

Antigravity, la nouvelle sous-marque d'Insta 360, a présenté son premier drone : L'Antigravity A1 est en fait une Insta360 X5 volante. Elle dispose de deux objectifs ultra grand angle en haut et en bas du boîtier et filme à 360 degrés depuis le ciel en 8K. Grâce à des algorithmes de stitching, le drone reste invisible à l'image. Les vidéos peuvent être montées ultérieurement de manière flexible.

Vous pilotez le A1 comme un drone FPV avec des lunettes, mais avec une différence majeure : les lunettes ont un headtracking et la direction de vol est complètement indépendante de la direction du regard. Vous pouvez donc tourner la tête pour regarder dans n'importe quelle direction tout en volant dans une autre.

Pour le pilotage, vous dirigez le contrôleur Grip dans la direction souhaitée et contrôlez la vitesse avec une gâchette. Les premiers tests pratiques avec des prototypes attestent que le drone offre une expérience de vol intuitive.

Le deuxième atout de la caméra 360 : vous pouvez vous concentrer entièrement sur le contrôle de la direction de vol et choisir le cadrage, les zooms et les panoramiques après coup. Avec les drones classiques, vous devez faire tout cela pendant le vol. Pour les pilotes inexpérimentés, filmer des vidéos fluides avec des mouvements sur plusieurs axes est souvent un défi.

Des spécifications et un prix encore inconnus

L'un des inconvénients potentiels de l'A1 est sa perspective extrêmement grand-angle, nécessaire pour filmer à 360 degrés. Cela signifie que vous devez voler très près des choses si vous voulez les voir en grand dans l'image. Les premiers essais indiquent également que les clichés assemblés au niveau de la couture présentent parfois des artefacts ou déforment les objets.

Le site «Point-to-Fly» est censé être rapide à apprendre.

Source : Antigravity

L'Antigravity A1 n'est apparemment pas particulièrement rapide et les capteurs de sécurité à l'avant veulent éviter les collisions de manière un peu trop enthousiaste. Avec un poids de 249 grammes, l'Antigravity A1 entre dans la classe d'utilisation A1 (le même nom est probablement une coïncidence). Vous pouvez donc le piloter sans test de connaissances et il est soumis à moins de restrictions que les drones lourds. Vous devez d'ailleurs enregistrer les modèles légers.

Les spécifications exactes ne sont pas encore disponibles. Vous ne pourrez pas acheter l'Antigravity A1 avant plusieurs mois. Le lancement commercial est prévu pour janvier 2026. Les prix et les options de bundle devraient être annoncés peu avant la sortie. Selon les estimations, le drone devrait coûter environ 1500 dollars US.

Photo d’en-tête : Antigravité

