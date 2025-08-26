Nouveautés + tendances 11 25

Android : Google limite le sideloading depuis les app stores alternatifs

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 26/8/2025

A partir de l'année prochaine, Google limitera le sideloading depuis les app stores alternatifs. La raison en est la sécurité.

A partir de mars 2026, Google établira de nouvelles règles pour les applications Android. A partir de cette date, vous ne pourrez installer que les applications dont les développeurs se sont officiellement enregistrés et ont signé leurs applications. L'option permettant d'introduire des programmes anonymes sur votre appareil par sideloading disparaîtra définitivement.

Pourquoi Google fait-il cela?

Google explique que cette approche vise à protéger les utilisateurs et utilisatrices contre les logiciels malveillants. Sans comptes de développeurs anonymes, il est plus difficile pour les criminels de diffuser des logiciels malveillants. Les attaquants devraient à l'avenir reprendre un compte existant ou travailler avec des identités volées - ce qui est nettement plus compliqué.

Les magasins tiers comme F-Droid seront bientôt soumis à des règles plus strictes.

Source : F-Droid

Qu'est-ce que cela signifie pour vous?

Dans le Play Store officiel, le règlement est déjà en vigueur depuis 2023. Pour les utilisateurs normaux de magasins tiers, les choses ne changeront qu'à partir de mars 2026 : en effet, les applications sans éditeur enregistré ne pourront plus être installées à partir de cette date.

Si vous souhaitez proposer vous-même une application en dehors du Play Store, cela devient plus compliqué. Car dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution que de passer par une nouvelle console de développement. Vous devrez y fournir des informations personnelles : Nom, adresse, numéro de téléphone et une adresse e-mail valide. De plus, Google demande des justificatifs, par exemple des factures ou des documents d'identité. Si vous exploitez une entreprise, vous avez également besoin d'un numéro DUNS pour que vous ou votre entreprise puissiez être clairement identifiés. Ce numéro est gratuit, mais son obtention peut prendre plusieurs semaines. Les publications anonymes ou sous pseudonyme sont exclues. Les téléphones Android qui fonctionnent sans les services Google ne sont pas concernés.

Les changements arrivent pas à pas

Google introduit ce changement par étapes. À partir d'octobre 2025, un test sera lancé avec une sélection de développeurs. À partir de mars 2026, la nouvelle obligation s'appliquera dans le monde entier, mais pas partout en même temps. Dans des pays comme le Brésil, l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande, la règle s'appliquera dès septembre 2026, dans d'autres régions seulement à partir de 2027. Si vous tentez d'installer une application non enregistrée après cette date, vous recevrez un message d'erreur. Ni les magasins d'applications alternatifs ni le sideloading manuel ne pourront vous aider tant que l'application ne sera pas enregistrée.

