Android 15 : à partir d'avril, Samsung lance One UI 7 sur davantage de smartphones

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 18/3/2025

Samsung a pris son temps pour mettre à jour Android 15. Mais à partir du 7 avril, les smartphones et tablettes âgés d'un et deux ans devraient recevoir la mise à jour, y compris les nouvelles fonctions d'IA.

L'interface utilisateur One UI 7 de Samsung, avec ses nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle et Android 15, n'est disponible que pour la série Galaxy S25. Cela changera à partir du 7 avril 2025, date à laquelle les smartphones et tablettes haut de gamme de 2024 et 2023 recevront des mises à jour logicielles et rejoindront les modèles de cette année en termes de fonctionnalités de Galaxy AI. C'est ce qu'a annoncé le groupe coréen https://news.samsung.com/global/samsung-announces-official-rollout-of-one-ui-7-starting-from-april-7.

Samsung fournit les appareils haut de gamme de 2023 et 2024

La mise à jour vers Android 15 et One UI 7 devrait être disponible à partir du 7 avril. Samsung précise toutefois que le déploiement peut s'étaler sur plusieurs semaines en fonction des pays et des modèles. Le fabricant mentionne nommément les appareils suivants:

Galaxy S24, S24 Plus et S25 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S10 Plus et S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9 Plus et S9 Ultra

La liste ne serait pas encore exhaustive.

Nouveautés générales d'Android 15 et outils d'intelligence artificielle de Galaxy AI

Parmi les nouveautés d'Android 15, on trouve une protection accrue contre le vol, des profils confidentiels, un nouveau design pour les commandes de volume ou une barre des tâches qui peut être épinglée sur les tablettes.

En coulisse Android 15 : aperçu des nouveautés par Jan Johannsen

Les nouveautés de Galaxy AI incluent Gemini de Google en tant qu'assistant IA préinstallé et intégré au système. D'autres outils comme Now Bar, AI Select ou Audio Eraser ne m'ont cependant que partiellement convaincu.

L'effaceur audio et la recherche en langage naturel dans les paramètres ne sont toutefois disponibles que pour les appareils de 2024. Selon Samsung, les smartphones et tablettes plus anciens n'ont pas assez de puissance pour cela.

