Ancienne usine de cartes à jouer, aujourd'hui musée Nintendo : voyage dans le temps et jeux interactifs

Dans une vidéo, Shigeru Miyamoto, "père de Super Mario", présente le musée Nintendo. Il ouvrira ses portes en octobre et offrira un aperçu de l'histoire de l'entreprise et des jeux vidéo.

Le monde doit à Nintendo certains des jeux vidéo les plus connus. Des personnages vieux de plusieurs décennies comme Super Mario et Donkey Kong, ainsi que des séries de jeux comme "The Legend of Zelda", qui ont fait la renommée de Nintendo, continuent d'enthousiasmer des millions de fans. Et pour ces fans, il y a peut-être maintenant une raison de faire le voyage au Japon. Le 2 octobre 2024, le musée officiel de Nintendo ouvrira ses portes à Kyoto.

Le 19 août, la société a publié une vidéo à ce sujet. On y voit la légende de Nintendo, Shigeru Miyamoto, qui donne un aperçu du musée. Âgé de 71 ans, il travaille chez Nintendo depuis 1977 et est le créateur des jeux Nintendo les plus connus.

Le musée est situé dans le bâtiment où Nintendo produisait des cartes à jouer avant de se lancer dans le jeu vidéo. Pendant la période de la Famicom, des tests de qualité avaient lieu dans ce bâtiment, selon Miyamoto. La Famicom est la version japonaise de la Nintendo Entertainment System (NES).

Voilà à quoi ressemblait le bâtiment actuel du musée à la fin des années quatre-vingt.

Source : Nintendo

Je trouve que c'est un beau geste d'utiliser maintenant le site, qui est depuis longtemps lié à Nintendo, pour le musée et de faire ainsi vivre l'histoire de Nintendo directement sur place. Le fait que Miyamoto, qui a joué un rôle décisif dans l'entreprise depuis près de 50 ans, présente le musée est également approprié. Il a certainement mérité une place à part entière dans le panthéon de Nintendo.

A la place du grand parking, il y a maintenant une Mario Plaza.

Source : Nintendo

Peu surprenant : l'histoire des entreprises et des jeux vidéo

L'objectif du musée Nintendo, selon Miyamoto, est de représenter les deux valeurs que l'entreprise a toujours défendues : la créativité et les jeux. L'innovation dans le domaine du divertissement a toujours été présente dans l'histoire de l'entreprise, qui remonte à 1889. Bien que Nintendo soit aujourd'hui connue pour ses consoles de jeux et ses jeux vidéo, elle a auparavant produit des cartes à jouer et d'autres jouets pendant près d'un siècle. Un grand nombre de ces articles sont exposés au musée.

Que le demi-siècle écoulé de l'histoire de l'entreprise reçoive plus d'attention ne devrait toutefois pas surprendre. Le musée présente toutes les consoles et certains jeux associés. On peut également y voir les différences entre les consoles destinées au marché japonais et celles destinées au marché occidental. La Famicom, par exemple, était complètement différente de la NES pour l'Amérique et l'Europe. Vous ne pouvez pas essayer les jeux ici, mais vous pouvez voir et entendre le gameplay de certains d'entre eux.

La Famicom (à gauche) était très différente de la NES (à droite).

Source : Nintendo

L'exposition montre également comment les jeux de mouvement et les commandes de mouvement ont évolué au fil du temps. Une comparaison directe des graphismes et du gameplay de jeux célèbres tels que Super Mario et The Legend of Zelda est également présentée.

Jeux interactifs et expériences

Mais Nintendo ne serait pas Nintendo s'il n'y avait pas autre chose qu'une exposition attendue sur l'histoire de la société. Miyamoto explique que chaque visiteur reçoit une carte à puce contenant des pièces virtuelles qui peuvent être utilisées dans huit stations de jeu. Il y a par exemple des salles de jeu inspirées des salons japonais des années quatre-vingt. Les visiteurs peuvent y essayer l'un des premiers jeux électroniques de sport de Nintendo, l'"Ultra Machine". La machine tire des balles qu'il faut renvoyer. Certains des objets en arrière-plan réagissent même aux coups portés.

Miyamoto s'essaie à la

Miyamoto présente deux autres stations de jeu qui font référence à d'anciens produits de jeu ou qui utilisent des commandes inhabituelles. Dans la vidéo, on voit Miyamoto debout devant une manette de Famicom surdimensionnée, dirigeant Super Mario sur un écran à l'aide du pavé directionnel, tandis qu'une employée utilise le bouton A pour sauter. Certaines parties du musée ressemblent donc à une grande salle d'arcade dans l'univers de Nintendo. Et si vous ne connaissez rien aux jeux vidéo, réservez un atelier de peinture de cartes à jouer.

Pour plus d'informations, consultez le site web du musée Nintendo.