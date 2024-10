Analogue 3D : le retour de la N64 en 4K

Analogue présente l'Analogue 3D, une réédition moderne de la Nintendo 64. Grâce à la technologie FPGA, les jeux sont affichés en résolution 4K, sans émulation. La console sera disponible en précommande à partir du 21 octobre.

Un pan de l'histoire du jeu vidéo revient : Analogue dévoile l'Analogue 3D, une réédition de la Nintendo 64 qui devrait ravir les fans de rétro et les passionnés de technologie. Il y a environ un an, Analogue annonçait la version moderne de la console culte. Aujourd'hui, la société a révélé plus de détails via le service de messagerie X. La particularité : Les jeux seront affichés en résolution 4K d'une grande netteté grâce à la technologie FPGA sans émulation.

Le design de l'Analogue 3D s'inspire fortement de l'original, de sorte que l'on devrait avoir l'impression de tenir à nouveau son vieil ami entre ses mains. Tous les jeux Nintendo 64 jamais produits devraient être compatibles, quelle que soit la région. Cependant, la console ne prend pas en charge l'openFGA, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de jouer à des fichiers ROM protégés contre la copie. Selon le fabricant, elle est conçue pour les cartouches Legacy via le slot de cartouches. L'Analogue 3D offre une qualité de référence CRT sur votre téléviseur HD en 4K. Elle est censée capturer la chaleur, la profondeur et la texture de chaque image et offrir une expérience N64 sans décalage.

Une manette dédiée

En plus de la console, le fabricant a également présenté sa propre "manette 8BitDo 64", spécialement conçue pour la console. La manette dispose d'un joystick à effet Hall et est équipée du Bluetooth LE et du WLAN bibande. Ces joysticks utilisent des champs magnétiques au lieu de composants mécaniques pour détecter les mouvements du stick. Le grand avantage est qu'aucune pièce mécanique ne frotte l'une contre l'autre, ce qui évite l'usure. Cela évite ce que l'on appelle la dérive du stick. Il s'agit d'un problème fréquent avec les joysticks traditionnels, où le personnage se déplace de lui-même alors que le joystick n'est pas touché.

Mon collègue Flo a cependant déjà exprimé sa déception de ne pas pouvoir utiliser la "manette originale informe". Cela a en outre provoqué l'hilarité et l'approbation de notre comité de rédaction. Mais ne vous inquiétez pas : la console dispose de quatre ports de manette d'origine. Cela signifie que vous pouvez également utiliser des manettes N64 originales.

Voici à quoi ressemble la nouvelle manette de l'Analogue 3D.

Source : Analogue

L'Analogue 3D dispose de 3D OS, un nouveau système d'exploitation spécialement conçu pour cette console et entièrement développé en FPGA. Selon le fabricant, 3D OS offre de nombreuses fonctionnalités, notamment la possibilité de jouer aux jeux N64 en résolution 4K. La nouvelle console de jeu mesure 230 × 180 × 49 millimètres et pèse 837 grammes. Elle est livrée avec un adaptateur secteur, un câble HDMI et un câble USB.

Précommandes possibles à partir du 21 octobre

Les précommandes de la console seront ouvertes, selon le fabricant, à partir du 21 octobre à 17 heures, au prix de 249,99 dollars, frais de port et de douane en sus, exclusivement sur la boutique en ligne d'Analogue. Les livraisons sont prévues pour le printemps 2025. Le "8BitDo 64 Controller" est vendu séparément et coûte 39,99 dollars américains supplémentaires. Elle devrait être compatible avec Analogue 3D, Switch, Windows et Android. En plus d'une fonction turbo, elle dispose d'un support vibratoire pour la Switch et l'Analogue 3D.

Je ne peux pas encore vous dire si nous aurons la console et ses accessoires dans notre boutique. Mais nous ferons de notre mieux.

