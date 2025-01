AMD lance les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT

Les nouvelles cartes graphiques d'AMD ne se situent plus dans le haut de gamme, mais dans le milieu de gamme. Elles arrivent avec la nouvelle architecture RDNA 4 et le nouveau suréchantillonnage de l'IA FSR 4. Pour le reste, le géant des puces ne donne que peu d'informations.

RX 9070 XT et RX 9070 sont les premières nouvelles cartes graphiques AMD à utiliser la nouvelle architecture RDNA4. Celle-ci apporte des mises à jour telles que des unités de traitement optimisées, de nouvelles fonctionnalités d'IA et un ray tracing amélioré. Les GPU sont fabriqués en 4 nm et reviennent à un design monolithique plutôt que chiplet.

Les RX 9070 et RX 9070 XT arriveront d'ici mars

Comme nous l'avions déjà laissé entendre, AMD se rapproche de son concurrent Nvidia avec les noms des modèles. Les cartes dont les deux derniers chiffres sont 70 sont en concurrence avec celles de Nvidia, qui se terminent également par 70.

A la manière dont AMD place ses cartes dans son portefeuille, on peut s'attendre à ce que la RX 9070 XT offre des performances similaires à celles de la RX 7900 XT dans les jeux en grille classiques. La RX 9070 devrait être légèrement plus rapide que la RX 7800 XT.

Comment AMD voit les nouveaux GPU dans son portefeuille de produits.

Source : AMD

AmD ne donne pas de date de sortie précise. Les cartes devraient toutefois être disponibles au cours du premier trimestre, soit au plus tard en mars. La série RX-9060 devrait suivre plus tard dans l'année. AMD est avare d'informations plus précises sur les cartes. Le géant des puces ne communique pour l'instant ni sur les performances exactes ni sur le prix. AMD veut sans doute garder toutes les options ouvertes et attendre de voir ce que fait Nvidia.

Ce qui est clair, c'est qu'AMD doit reconsidérer son prix. Car la nouvelle RTX 5070 de Nvidia devrait même battre la RTX 4090.

FSR 4 uniquement pour RDNA 4

L'une des grandes caractéristiques de RDNA 4 est le support de FSR 4. Cette nouvelle technologie d'upscaling n'est supportée que par les GPU RDNA 4 et devrait faire jeu égal avec le DLSS de Nvidia et le XeSS d'Intel, car elle utilise des unités de calcul IA dédiées. FSR 4 doit offrir un upscaling 4K avec un boost de performance supplémentaire. Ceci grâce à FSR Frame Generation et avec une latence plus faible grâce à Anti-Lag 2.

FSR 4 sera supporté par tous les jeux qui disposent déjà de FSR 3.1, selon AMD. Il s'agit notamment de "Call of Duty : Black Ops 6", mais aussi de divers autres titres AAA.