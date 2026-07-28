Nouveautés + tendances 3 4

Amazon veut combler les zones blanches avec l'internet par satellite depuis l'espace

Debora Pape Traduction : traduction automatique 28/7/2026

Avec le nouveau service Amazon Leo D2D, le géant en ligne veut apporter la réception satellite directement sur les smartphones traditionnels. Il veut ainsi concurrencer SpaceX, qui domine le marché depuis des années.

Le détaillant en ligne américain Amazon annonce un nouveau service d'Internet par satellite : Amazon Leo D2D. Il s'agit d'une extension du réseau satellitaire Amazon Leo, comparable à Starlink de SpaceX, qui est encore en cours de construction avec actuellement 396 satellites (en juillet 2026).

Amazon Leo D2D devrait permettre aux appareils mobiles normaux d'accéder à des services vocaux, de messagerie, de données et d'urgence par satellite. D2D signifie « Direct to Device » et désigne la communication directe entre le satellite et l'appareil via des fréquences radio dédiées dans les bandes L et S. Les satellites fonctionnent ainsi comme des « antennes-relais volantes », un terminal utilisateur comme pour Starlink et Amazon Leo n'est pas nécessaire.

Amazon prévoit ainsi de combler les lacunes de couverture radio dans les régions éloignées. À partir de 2028, Amazon prévoit de lancer jusqu'à 5105 satellites supplémentaires uniquement pour ce service sur cinq orbites terrestres entre 510 et 580 kilomètres d'altitude. Pour Amazon Leo lui-même, jusqu'à environ 7800 satellites sont prévus.

Avec Amazon Leo D2D, l'entreprise veut rattraper la concurrence de SpaceX : SpaceX connaît un succès commercial depuis des années avec Starlink et propose également un service satellite-vers-smartphone depuis 2025 avec « Starlink Direct to Cell ».

Nouveautés + tendances Direct to Cell : Starlink lance ses premiers satellites de téléphonie mobile Jan Johannsen 20 likes 20 3 commentaires 3

Amazon a acquis l'infrastructure établie

Amazon Leo D2D est rendu possible par l'acquisition du fournisseur MSS Globalstar annoncée en avril 2026. MSS signifie Mobile Satellite Services. Globalstar est considéré comme un pionnier dans le domaine des communications mobiles par satellite : l'entreprise exploite actuellement 24 de ses propres satellites et possède les fréquences MSS sous licence mondiale nécessaires ainsi que des autorisations réglementaires dans divers pays. Apple utilise notamment les satellites Globalstar pour les appels d'urgence, les messages satellites sur l'iPhone et « Localiser » par satellite.

Selon Amazon, un accord a déjà été conclu avec Apple pour fournir le nouveau service satellite aux « modèles d'iPhone et d'Apple Watch pris en charge ». Une collaboration avec d'autres fabricants de terminaux est également prévue. Les exigences techniques d'Amazon Leo D2D pour les appareils sont encore inconnues. Amazon coopère également avec divers opérateurs de téléphonie mobile dans le monde, dont Vodafone.

Actuellement, Amazon Leo D2D est encore en phase de planification. L'entreprise a déclaré avoir déposé une demande auprès de la Federal Communications Commission (FCC), l'autorité de régulation américaine.

Photo d’en-tête : Amazon

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







