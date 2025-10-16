Nouveautés + tendances 1 0

Amazon raconte les débuts de Harry Bosch

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 16/10/2025

Avant de devenir un enquêteur intransigeant, Harry Bosch était un patrouilleur dans un Los Angeles déchiré. Le nouveau prequel "Start of Watch" met en lumière les origines morales du personnage culte.

Le monde de «Bosch» continue de s'étendre. Avec «Bosch : Start of Watch», MGM+ a annoncé une nouvelle série qui met en lumière les origines du légendaire enquêteur du LAPD, Harry Bosch. MGM+ est une chaîne supplémentaire exploitée par Amazon au sein de Prime Video,

Le rôle principal est tenu par Cameron Monaghan, connu pour ses rôles dans «Shameless» et «Gotham». La série se déroule en 1991 et montre Bosch dans ses premiers jours en tant que patrouilleur - bien avant qu'il ne doive s'affirmer en tant qu'enquêteur intransigeant au sein d'un appareil policier traversé par la méfiance et les zones d'ombre morales.

Un retour dans le Los Angeles du début des années 90

Entre méfiance croissante, tensions raciales et incertitude politique, Bosch, 26 ans, tente de trouver sa place. En mettant l'accent sur cette époque, la série rappelle également à quel point les conflits de l'époque sont étroitement liés aux débats de société actuels.

Le jeune patrouilleur est impliqué dans une série d'enquêtes qui le confrontent très tôt aux limites de sa propre moralité. Ce qui commence comme une mission de routine se transforme en une affaire qui met à l'épreuve le sens de la justice et la loyauté de Bosch, posant ainsi les bases de sa future carrière.

Cameron Monaghan dans le rôle du jeune Bosch

Avec Cameron Monaghan, le rôle est tenu par un acteur qui a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait incarner de manière convaincante des personnages complexes et ambivalents. Après ses apparitions dans «Shameless» et «Gotham», Monaghan apporte une énergie brute mais vulnérable qui convient parfaitement à un Harry Bosch inexpérimenté et idéaliste.

A ses côtés, Omari Hardwick («Power») joue l'officier expérimenté Eli Bridges. Un personnage qui a été créé spécialement pour la série. Bridges fait office de mentor, mais aussi d'antithèse : un policier qui a appris depuis longtemps que le droit et la justice ne sont pas toujours les mêmes à Los Angeles. Leur interaction devrait, selon les producteurs, devenir le noyau émotionnel de la série.

Participation de Michael Connelly

La série sera développée par Tom Bernardo et Brian Anthony, qui ont déjà travaillé sur «Bosch : Legacy». Bernardo assumera le rôle de showrunner, tandis que Connelly travaillera avec eux sur la réalisation en tant que producteur exécutif. Start of Watch est produit par Fabel Entertainment, avec le soutien de Hieronymus Pictures et MGM+ Studios.

L'univers grandissant de «Bosch»

Avec «Bosch : Start of Watch», c'est déjà la quatrième série qui voit le jour dans l'univers sans cesse croissant de «Bosch». Après la série originale Bosch (2014-2021), sa suite «Bosch : Legacy» (2022-2025) et la série dérivée «Ballard» avec Maggie Q, lancée en 2025 et déjà renouvelée pour une deuxième saison, Amazon ose maintenant un retour aux sources.

Amazon n'a pas encore donné de date de début précise, mais la production devrait commencer en 2026. Il est frappant de constater que «Bosch : Start of Watch» ne devrait pas apparaître sur Prime Video lui-même, mais exclusivement sur la chaîne complémentaire MGM+ appartenant à Amazon. En Allemagne, la chaîne coûte 4,99 euros par mois et ne peut être réservée que par les abonnés Prime.

Photo d’en-tête : Studios Amazon

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







