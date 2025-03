Nouveautés + tendances 6 1

Amazon Prime Video lance un programme pilote de synchronisation assistée par IA

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 6/3/2025

Amazon Prime Video s'appuie sur l'intelligence artificielle pour générer des versions doublées de films et de séries qui n'ont pas encore été localisés. Cette technologie pourrait ouvrir de nouveaux marchés, mais elle suscite aussi des inquiétudes.

Amazon Prime Video a annoncé un nouveau programme pilote visant à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour synchroniser les films et séries sous licence. Ce programme vise, selon Amazon, à rendre plus accessibles des contenus qui n'avaient pas de synchronisation dans certains pays et régions.

Détails du programme pilote

Le programme pilote sera initialement disponible pour douze titres sous licence en anglais et en espagnol latino-américain. Parmi les premiers titres, on trouve notamment "El Cid : La Leyenda", "Mi Mamá Lora" et "Long Lost". Le doublage assisté par l'IA sera exclusivement proposé pour les contenus qui n'ont pas encore été synchronisés, comme le souligne explicitement Amazon.

Pour le doublage assisté par l'IA, Amazon s'appuie sur une étroite collaboration entre l'intelligence artificielle et des professionnels expérimentés de la localisation. Ces derniers sont principalement responsables du contrôle de la qualité. Cette combinaison d'IA et d'expertise humaine doit permettre de garantir la localisation de titres qui ne seraient pas accessibles à un public plus large.

Opportunités et risques de la synchronisation assistée par IA

Le doublage assisté par IA présente à la fois des opportunités et des risques : d'une part, il permet d'accéder à une plus grande variété de productions internationales. D'autre part, les critiques estiment que l'intégrité artistique des œuvres originales risque d'être compromise.

Les cinéphiles font valoir que le doublage peut dénaturer la performance globale des acteurs. Selon eux, la combinaison du mouvement, de la parole et de l'intonation est essentielle pour une représentation authentique.

Dans les paramètres de langue, l'option des versions linguistiques générées par l'IA, si elle est disponible, est affichée.

Source : Amazon

Un autre aspect à prendre en compte lors de l'introduction du doublage assisté par l'IA est la menace potentielle pour les moyens de subsistance des professionnels du doublage. Le développement continu de la technologie d'IA pourrait entraîner le remplacement des voix humaines par des voix générées par l'IA. Cela pourrait avoir un impact important sur les opportunités d'emploi et la sécurité des revenus des comédiens de doublage.

A cet égard, le doublage est un art majeur qui est souvent sous-estimé. Alors que la synthèse vocale basée sur l'IA a fait des progrès impressionnants et peut imiter les voix à s'y méprendre, la question reste de savoir si elle peut saisir pleinement la profondeur émotionnelle et les nuances des locuteurs humains.

De nombreux comédiens de doublage soulignent que leur travail va bien au-delà de la simple répétition de textes. Ils apportent aux personnages une profondeur et une authenticité que l'IA pourrait ne pas être en mesure de reproduire entièrement.

En outre, il y a toujours des moments forts où le doublage peut ajouter de la valeur à un film ou à une série. L'un des meilleurs exemples dans l'espace germanophone est pour moi les films avec Bud Spencer et Terrance Hill ainsi que la série "Die 2" (dans la version originale "The Persuaders !").

Le doublage par IA va-t-il bientôt arriver dans les pays germanophones ?

On ne sait pas encore si le doublage assisté par IA sera disponible dans les pays germanophones. Cependant, étant donné que Prime Video ne cesse d'élargir son solde, il ne serait pas surprenant que cette fonctionnalité soit bientôt disponible dans notre pays.

Photo d’en-tête : Amazon

