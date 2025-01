Amazon mise sur le sport en direct : le géant du streaming à la recherche de profits

La course au trône du streaming se poursuit. Netflix mène, Disney se bat - et Amazon ? Ils misent désormais sur la plus grande scène sportive du monde. Une manœuvre risquée commence.

Amazon Prime Video prend une nouvelle direction : s'éloigner des productions maison coûteuses pour se tourner vers le sport en direct. C'est ce que rapporte The Information, cité par l'agence de presse internationale Reuters.

Amazon espère ainsi faire plus de bénéfices et moins de pertes. Car si Prime Video est bien en croissance en termes d'abonnements - plus de 200 millions de personnes utilisent le service de streaming -, Amazon se heurte en coulisses aux dures réalités du secteur : la division streaming est toujours dans le rouge.

Disney a montré l'année dernière à quel point il est difficile de s'imposer comme un service de streaming à côté de Netflix. Malgré le rayonnement de marques comme Marvel et "Star Wars", il a fallu près de dix ans pour que Disney+ devienne enfin rentable:

En réalité, Amazon ne manque pas de rayonnement supposé. Avec des investissements records de milliards de dollars dans des contenus comme "The Rings of Power", Prime Video n'a pas encore généré les bénéfices escomptés. L'ambitieux drame d'espionnage "Citadel", pour lequel Amazon a mis 300 millions de dollars sur la table, s'est également révélé être un échec cuisant. A cela s'ajoutent les dépenses courantes pour les droits sportifs - les droits de football américain de la NFL coûtent à eux seuls environ un milliard de dollars par an à Amazon.

Amazon doit redresser la barre. D'une manière ou d'une autre.

Netflix comme modèle - et avertissement

En regardant son concurrent Netflix, on comprend pourquoi Amazon change maintenant de cap. Le géant californien du streaming a vu son nombre d'abonnés baisser pour la première fois il y a deux ans - un choc pour une entreprise par ailleurs habituée au succès.

Netflix a alors pris un virage radical : le sport en direct. Netflix veut moins miser sur des droits de retransmission à long terme et extrêmement coûteux, par exemple le football, mais plutôt sur des événements isolés et de grande envergure au rayonnement mondial.

Le combat de boxe très spectaculaire entre Mike Tyson et Jake Paul, qui a attiré 108 millions de téléspectateurs dans le monde entier et a parfois permis à Netflix d'attirer de nouveaux clients, est un exemple parfait de cette nouvelle approche. L'événement a ainsi largement contribué à ce que le fournisseur de streaming réalise un nouveau chiffre d'affaires record au quatrième trimestre et franchisse pour la première fois la marque des 300 millions d'abonnements.

Amazon passe à l'offensive

Amazon veut tirer les leçons de ces évolutions. La nouvelle stratégie sportive de Prime Vidéo devrait certes continuer à miser sur des licences sportives coûteuses, mais aussi de plus en plus sur des événements isolés. Mais ce n'est pas tout. Désormais, la stratégie reposera sur deux piliers :

Sports exclusifs en direct Publicités ciblées (targeted advertising)

Amazon détient déjà d'importants droits sportifs à caractère événementiel, dont le match du jeudi soir de la NFL aux États-Unis. Pour sa rentabilité future, l'entreprise entend développer massivement cette solde.

Amazon aurait ainsi fait partie d'une bonne affaire de 77 milliards de dollars conclue par la NBA avec ESPN, NBCUniversal et Amazon. Amazon s'est ainsi assuré un lot exclusif de droits de streaming pour une sélection de matchs de basket-ball. Amazon a payé près de deux milliards de dollars par an pour les onze prochaines années.

Le sport en direct comme or publicitaire : la stratégie d'Amazon pour augmenter ses revenus

Mais la véritable recette du succès ne réside pas seulement dans le contenu, mais dans les sources de revenus qu'apporte le sport en direct : la publicité ciblée. Amazon veut parfaitement combiner le spectacle sportif classique - bière, nachos et fast-food - avec des annonces sur mesure. Par exemple, un spectateur qui suit un match de la NFL pourrait être ciblé par des publicités sur les maillots de son équipe préférée ou une réduction sur les services de livraison.

Ou, comme on dit dans le jargon, de la publicité ciblée. Enfin, Amazon est assis sur un véritable trésor de données qui lui permet de diffuser aux utilisateurs des annonces publicitaires parfaitement adaptées. En combinant le contenu sportif en temps réel et la publicité ciblée, le commerçant en ligne espère augmenter considérablement ses recettes publicitaires, ce qui réduirait à son tour sa dépendance vis-à-vis des simples frais d'abonnement. Une autre chose qu'Amazon veut copier de plus en plus sur Netflix.

Le chemin semé d'embûches vers la rentabilité

Le PDG Andy Jassy a un objectif clair : Prime Video doit être rentable d'ici fin 2025. Pour cela, Amazon mise sur les points forts de son écosystème. Le sport en direct ne doit pas seulement attirer de nouvelles abonnées, mais aussi inciter les membres Prime existants à utiliser le service de manière plus intensive. Après tout, des millions de personnes paient la redevance Prime principalement pour des livraisons plus rapides - l'entreprise espère les fidéliser durablement aussi à l'écran avec des offres sportives exclusives.

Il reste à voir si Amazon réussira à long terme. Mais une chose est sûre : dans le monde du streaming, il ne s'agit plus seulement de séries et de films. La bataille pour les parts de marché se joue désormais sur de nombreux terrains - y compris le cloud gaming. Et Amazon est prêt à jouer les prolongations.