Nouveautés + tendances 11 10

Amazon annule son MMO "Le Seigneur des Anneaux

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 31/10/2025

Amazon semble avoir définitivement enterré son projet de MMO "Lord of the Rings". En cause, des restructurations massives et la prochaine grande suppression de postes au sein du groupe.

Ce devait être épique : un jeu de rôle en ligne dans l'univers du Seigneur des Anneaux «» , développé par Amazon Games en collaboration avec Embracer. Mais l'aventure s'arrête avant même d'avoir commencé

«J'ai fait partie des licenciés d'Amazon Games aujourd'hui - avec mes collègues incroyablement talentueux de New World et de notre nouveau projet 'Lord of the Rings'. Vous auriez adoré.»

Le post a depuis été supprimé, mais plusieurs portails du secteur ont pu le confirmer.

La fin d'un long (et cahoteux) voyage

Amazon réduit généralement ses activités de jeu. Même le MMO maison «New World» ne recevra plus de nouveau contenu. Les serveurs ne devraient rester en ligne que jusqu'en 2026. Par contre, «Lost Ark» et «Throne and Liberty», deux jeux dont Amazon n'est que l'éditeur, seront maintenus.

Un groupe en pleine restructuration

La présidente d'Amazon, Beth Galetti, parle d'une réorganisation «afin d'agir plus rapidement». Le PDG du groupe, Andy Jassy, avait déjà déclaré cet été que l'IA générative était la plus grande transformation depuis Internet. Il a ainsi clairement indiqué la future priorité de l'entreprise.

Une porte-parole a certes souligné que l'IA n'était pas «la principale raison» des licenciements. Néanmoins, il semble clair que l'attention d'Amazon est désormais ailleurs.

L'importante vague de licenciements d'Amazon suscite inquiétude et indignation dans le secteur. Nous avons également abordé le thème dans le dernier épisode du podcast Tech love. Qu'en pensez-vous?

Photo d’en-tête : "Rings of Power" / Amazon MGM Studios

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 11 personne(s)







