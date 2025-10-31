Amazon annule son MMO "Le Seigneur des Anneaux

Nouveautés + tendances
L'enfer se gèle - "Halo" débarque sur Playstation 5
par Domagoj Belancic
Amazon semble avoir définitivement enterré son projet de MMO "Lord of the Rings". En cause, des restructurations massives et la prochaine grande suppression de postes au sein du groupe.
Ce devait être épique : un jeu de rôle en ligne dans l'univers du Seigneur des Anneaux «» , développé par Amazon Games en collaboration avec Embracer. Mais l'aventure s'arrête avant même d'avoir commencé
Le post a depuis été supprimé, mais plusieurs portails du secteur ont pu le confirmer.
Amazon réduit généralement ses activités de jeu. Même le MMO maison «New World» ne recevra plus de nouveau contenu. Les serveurs ne devraient rester en ligne que jusqu'en 2026. Par contre, «Lost Ark» et «Throne and Liberty», deux jeux dont Amazon n'est que l'éditeur, seront maintenus.
La présidente d'Amazon, Beth Galetti, parle d'une réorganisation «afin d'agir plus rapidement». Le PDG du groupe, Andy Jassy, avait déjà déclaré cet été que l'IA générative était la plus grande transformation depuis Internet. Il a ainsi clairement indiqué la future priorité de l'entreprise.
Une porte-parole a certes souligné que l'IA n'était pas «la principale raison» des licenciements. Néanmoins, il semble clair que l'attention d'Amazon est désormais ailleurs.
L'importante vague de licenciements d'Amazon suscite inquiétude et indignation dans le secteur. Nous avons également abordé le thème dans le dernier épisode du podcast Tech love. Qu'en pensez-vous?
Comme le rapporte The Verge, Amazon a mis fin au projet dans le cadre de sa dernière vague de licenciements. «Dans une lettre interne, l'entreprise a évoqué l'arrêt d'une partie significative du travail sur les MMO» - et cela concerne apparemment aussi le jeu «Lord of the Rings». Un ancien ingénieur de jeu senior a écrit sur LinkedIn:
Pour Amazon, il s'agit de la deuxième tentative de réaliser un MMO du Seigneur des Anneaux «» - et du deuxième échec. La première tentative, annoncée en 2019, a été abandonnée en 2021. La seconde a été lancée en 2023, lorsqu'Amazon a annoncé un nouveau projet en collaboration avec Embracer, la société mère de Middle-earth Enterprises. Celui-ci devrait maintenant également être de l'histoire ancienne.
Tout cela se passe dans le contexte de la prochaine grande suppression de postes chez Amazon : Environ 14 000 employés perdent leur emploi. Selon un mémo interne, «doit réduire la bureaucratie» et les ressources «doivent être réaffectées aux principaux paris de l'avenir». Entre les lignes, cela signifie : plus d'IA, moins de jeux classiques.
