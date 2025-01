Amazfit présente une smartwatch complète pour seulement 100 francs ou euros

La nouvelle Amazfit Active 2 ne coûte que 100 francs ou euros. Elle devrait néanmoins offrir toutes les fonctions attendues d'une smartwatch ou d'une montre de sport.

En septembre, Amazfit avait déjà fait sensation au salon tech IFA de Berlin en présentant la T-Rex 3 comme une alternative aux montres Ultra de Samsung ou Apple, et ce à moitié prix. Mais il est possible de faire encore moins cher : au CES de Las Vegas, le fabricant chinois présente maintenant l'Amazfit Active 2, qui ne devrait coûter que 100 francs ou euros.

Paiement sans fil, assistant vocal et 160 entraînements

Amazfit continue de miser sur un système d'exploitation propre à la montre, ce qui limite considérablement le nombre d'applications disponibles. Contrairement à Apple ou Google, aucun magasin d'applications n'est disponible.

La montre peut suivre la course à pied et plus de 160 autres sports.

Source : Amazfit

Le fabricant a donc développé lui-même les fonctions les plus importantes - en quelque sorte les fonctions de base qu'une smartwatch ou une montre de sport doit offrir. La montre est équipée de capteurs pour le pouls, l'oxygène du sang et la température de la peau et peut suivre 164 sports différents. Le sommeil doit également être enregistré en détail sur demande.

En outre, Amazfit offre toutefois des fonctionnalités que de nombreux trackers de fitness bon marché n'ont pas. Ainsi, il y a la possibilité de naviguer via la montre - par exemple lors d'une promenade dans une ville inconnue. Vous pouvez payer sans contact avec NFC, mais Zepp Pay ne fonctionne pour l'instant qu'avec Mastercard. De plus, Amazfit intègre son propre assistant vocal IA, Zepp Flow, qui vous permet de répondre aux messages et de contrôler les applications de la montre.

Une fonction de paiement via NFC est également intégrée.

Source : Amazfit

Autonomie de la batterie jusqu'à 19 jours

La batterie de 270 mAh peut durer jusqu'à 19 jours en mode économie d'énergie. Le fabricant promet une autonomie de dix jours dans le cadre d'une utilisation quotidienne typique avec toutes les fonctions. Les utilisateurs fréquents devraient tout de même pouvoir tenir jusqu'à cinq jours. En mode GPS continu, l'autonomie est de 21 heures.

La montre pèse environ 30 grammes, mesure 9,9 millimètres d'épaisseur et est étanche à 5 ATM. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever pour se laver les mains ou pour prendre un bain. Elle n'est toutefois pas adaptée à la natation. L'écran AMOLED de 1,32 pouce a une résolution de 466 x 466 pixels. Selon le fabricant, l'écran est très lumineux et atteint une luminosité maximale de 2000 nits.

Grâce aux connecteurs classiques de 20 millimètres, vous pouvez d'ailleurs utiliser presque n'importe quel bracelet avec la montre. Lors des premiers essais à la main, l'Active 2 a fait une excellente impression.

L'Active 2 est disponible dès maintenant aux États-Unis et devrait être lancée dans le monde entier en février. On ne sait toutefois pas encore exactement quand elle sera disponible dans notre boutique. Outre la version de base à 100 francs ou euros, il y aura également une variante premium : Celle-ci dispose d'un bracelet en cuir au lieu de silicone et d'un verre plus robuste.