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Amazfit présente de nouvelles montres et de nouvelles fonctionnalités d'application pour les adeptes de l'Hyrox

Siri Schubert Traduction : traduction automatique 16/6/2026

Amazfit mise sur l'entraînement Hyrox : avec de nouvelles montres et de nouvelles fonctionnalités d'application, le fabricant de montres connectées souhaite s'adresser encore davantage aux adeptes de cette tendance fitness.

La croissance de ce sport tendance est impressionnante : alors qu’en 2018, la première compétition Hyrox ne comptait que 650 participants au départ, ils étaient, selon les informations de Bodymedia, ils étaient déjà environ 900 000 en 2025, répartis sur une centaine de courses à travers le monde.

Face à cet essor, le fabricant chinois de montres de sport Amazfit souhaite prendre part à la tendance. Il présente désormais des montres connectées spécialement conçues pour l’entraînement Hyrox, ainsi que des fonctionnalités dédiées dans l’application Zepp. Amazfit appelle cela l’« «», un nouvel écosystème axé sur les sports hybrides». Il s’agit de sports qui allient force et endurance. Les nouvelles montres Balance 3 et Balance Ultra font partie de cet écosystème.

Qu'est-ce que l'Hyrox ? L'Hyrox est un sport hybride qui sollicite à parts égales la force et l'endurance. Il se compose de huit exercices : ski-ergomètre, poussée de traîneau, traction de traîneau, burpees avec saut en longueur, aviron, transport de sac de fermier, fentes avec sac de sable et wall balls. Entre chaque exercice, il faut courir un kilomètre. Lors des compétitions, il n’y a pas de limite de temps, ce qui rend ce sport adapté aussi bien aux débutants qu’aux professionnels. On compte désormais une centaine de compétitions à travers le monde et 15 000 salles partenaires où il est possible de s’entraîner avec l’équipement officiel Hyrox. Sur le plan économique également, la marque Hyrox connaît un grand succès : selon Bodymedia, Hyrox devrait réaliser un chiffre d’affaires compris entre 130 et 140 millions d’euros en 2025.

L’application Zepp propose les fonctionnalités suivantes, spécialement conçues pour les sports hybrides :

Équilibre d’entraînement et objectif hebdomadaire : selon que l’objectif de ce bloc d’entraînement est le développement de l’endurance ou de la force, l’application adapte les séances d’entraînement en fonction de vos retours et du niveau de fatigue mesuré.

Charge hybride : cette valeur est censée indiquer votre disposition à l’entraînement. Elle prend en compte la charge d’entraînement actuelle, les activités en dehors de l’entraînement, la récupération, la qualité du sommeil, le bien-être subjectif et les variations de fréquence cardiaque dues au stress professionnel ou à un rhume.

Bibliothèque d’entraînement Hyrox : cette fonction permet de télécharger des dizaines de séances d’entraînement sur les montres Balance-3 et Balance-Ultra. Parmi celles-ci figurent notamment des simulations de compétition et des entraînements présentant différents niveaux de difficulté.

Préparation ciblée à la compétition grâce à la stratégie de course

Le « pacing » virtuel est une autre fonctionnalité. De plus, grâce à des stratégies de course automatisées et personnalisables, vous pouvez définir le temps que vous prévoyez de passer à courir et aux différents points de contrôle. Selon Amazfit, l’analyse des performances vous permet de comparer vos données à celles d’autres sportifs et sportives, et ainsi d’évaluer vos performances par rapport à la moyenne.

Associées à l’application, ces nouvelles montres sont censées permettre un pilotage ciblé de l’entraînement Hyrox.

Source : Amazfit

Les deux montres offrent des fonctionnalités haut de gamme

Selon Amazfit, les deux montres sont équipées d’un écran AMOLED de 1,5 pouce avec une résolution de 480 x 480 pixels, d’un verre saphir et d’une luminosité maximale de 3 000 nits. Selon les informations du fabricant, la Balance 3 offre une autonomie de 21 jours, tandis que l’Ultra atteint 30 jours. Outre Hyrox, les montres proposent plus de 180 profils sportifs. Bien qu’elles soient conçues pour les sports en salle, elles intègrent également des cartes hors ligne. Le prix de ces montres devrait se situer, selon le modèle, entre environ 340 et 550 francs (370 et 600 euros).

Suite au succès des montres de sport dotées de coachs de course à pied, comme celles de Garmin, mais aussi de nombreuses autres marques, dont Huawei, le lancement de montres permettant de mesurer l’entraînement, les progrès et la récupération, spécialement conçues pour l’Hyrox, apparaît comme une évolution logique. Si ces montres rencontrent le succès, Amazfit, en tant que partenaire officiel de l’Hyrox, pourrait ainsi se démarquer de la concurrence axée sur la course à pied.

Comme l’Hyrox se déroule toujours avec les mêmes étapes dans le même ordre, un coaching virtuel s’impose. De plus, en raison de l’essor de ce sport, du moins d’après mon expérience, les entraînements spécifiques à l’Hyrox affichent complet en un clin d’œil. Une montre qui surveille l’entraînement et fournit un retour d’information constitue donc, du moins en théorie, une bonne solution. Il faudra toutefois attendre les résultats d’un essai pour voir ce qu’elle apporte concrètement.

Les nouvelles montres Amazifit viennent d’être présentées. La date à laquelle elles seront disponibles chez nous n’est pas encore fixée.

Photo d’en-tête : Amazfit

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