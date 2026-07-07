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Adieu Switch : Nintendo annonce la fin de la console en Europe

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 7/7/2026

En raison des nouvelles réglementations de l'UE concernant les batteries interchangeables, Nintendo révise son matériel. La Switch originale est particulièrement touchée : à partir de février 2027, elle disparaîtra des rayons européens.

Nintendo laisse mourir la Switch – du moins en Europe. Dans une FAQ mise à jour, l'entreprise a confirmé que toutes les variantes de la Switch ne seront plus vendues à partir de la mi-février 2027. Sont concernées la Switch standard, la Lite ainsi que le modèle OLED. La carrière de la console en Europe prendra ainsi fin après presque dix ans. Elle est sortie en mars 2017.

Plus de poids, moins de capacité

La raison en est une nouvelle réglementation européenne. Celle-ci stipule qu'à partir du 18 février 2027, vous devrez pouvoir remplacer vous-même les batteries des appareils.

Nintendo réagit en introduisant progressivement des versions révisées de ses produits à partir de l'automne. La Switch 2 est la première à être concernée, elle sortira alors avec une batterie remplaçable. Celle-ci, avec 5172 mAh, est environ un pour cent plus petite que la batterie fixe du modèle actuel. Les Joy-Cons correspondants disposent également de batteries interchangeables. Ici, la capacité reste la même. La batterie remplaçable a un prix : la Switch 2 elle-même sera dix grammes plus lourde et les Joy-Cons pèseront chacun deux grammes de plus. Ces derniers seront également disponibles séparément à partir de l'hiver.

Le contrôleur Switch 2 Pro avec batterie remplaçable arrivera également pendant la saison froide. Celui-ci est nettement plus petit de 16 % que la version actuelle. En revanche, il pèse environ sept grammes de moins. De plus, les Joy-Cons originaux ainsi que les contrôleurs N64 et Gamecube pour la Switch recevront des rééditions correspondantes. Selon Nintendo, rien ne change fonctionnellement pour aucun produit.

Fin d'une ère

Pour vous, en tant que fan de la Switch originale, cela signifie la fin d'une ère. En dehors de l'Europe, la Switch devrait cependant continuer à être vendue. Elle n'est pas encore complètement obsolète : de nouveaux titres "first-party" sont récemment sortis avec Rhythm Paradise Groove et Tomodachi Life: Où les rêves deviennent réalité.

Photo d’en-tête : Shutterstock / leungchopan

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