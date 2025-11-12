Nouveautés + tendances 93 26

Adieu l'enchevêtrement de câbles : Votre prochain PC n'aura besoin que d'un seul câble d'alimentation ?

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 12/11/2025

BTF 3.0 veut faire de la construction de PC sans fil une réalité pour de bon - un seul connecteur à 50 broches pour jusqu'à 2145 watts.

La main sur le cœur : qui aime la gestion des câbles ? Les heures de tâtonnement, les bouts de doigts en sang et, au final, l'arrière de l'étui ressemble quand même à un plat de spaghettis à la carbonara. Je déteste ça. C'est précisément pour cette raison que j'aime l'idée des cartes mères «Back-Connect», dont tous les ports se trouvent à l'arrière. Ces derniers temps, ces appareils ont poussé comme des champignons et divers fabricants ont pris le train en marche. L'inventeur DIY-APE en est responsable.

Le problème jusqu'à présent : ils ont caché les câbles, mais ne les ont pas vraiment éliminés. Vous devez toujours tirer des câbles individuels pour le CPU, le GPU et tout le reste. Mais cela pourrait bientôt changer. Le nom de la révolution : BTF 3.0.

De la jalousie des Mac Pro à la révolution

L'histoire commence, comme souvent, avec un bricoleur de PC frustré. DIY-APE a regardé son Mac Pro et s'est dit : Pourquoi diable mon PC de jeu est-il un simple enchevêtrement de câbles ? Il a donc entrepris d'y remédier. Sans grande expérience, mais avec une vision : des PC aussi propres à l'intérieur qu'un produit Apple.

BTF 2.0 était déjà un début. Les ports ont été déplacés à l'arrière, les câbles ont disparu du champ de vision. C'est bien, mais vous continuez à brancher des centaines de câbles. C'est agaçant.

50 broches qui changent tout

C'est là qu'intervient BTF 3.0 - et je n'exagère pas en disant que cette chose est géniale. Un seul connecteur à 50 broches. C'est terminé. Il alimente le CPU, le GPU et tout le reste. 2145 watts, c'est ce qu'il peut supporter.

Un câble pour tous les asservir.

«Complètement exagéré !», pensez-vous peut-être maintenant. DIY-APE rétorque : les alimentations pour serveurs se moquent de ces chiffres. Et soyons honnêtes, avec les prochaines générations de GPU, ce n'est peut-être pas si absurde que ça.

La question cruciale des cartes graphiques

Ce qui est intelligent avec BTF 3.0, c'est qu'il ne s'agit pas d'un standard «Mange ou crève». Votre ancienne carte graphique sans support BTF ? Pas de problème. Un adaptateur angulaire la rendra compatible. Les nouveaux GPU avec BTF 3.0 auront leur propre connecteur directement sur le circuit imprimé - jusqu'à 1000 watts de puissance inclus.

Toute carte graphique devrait être compatible avec BTF 3.0.

Asus fait déjà quelque chose de similaire avec son connecteur GC-HPWR, mais BTF 3.0 pousse le concept jusqu'au bout. Plus de câbles cachés sous des caches quelconques. Il suffit d'insérer la carte et c'est tout

Plus qu'un simple connecteur

BTF 3.0 est bien plus qu'un gros connecteur. C'est une philosophie. Les ventilateurs de boîtier ? Viennent avec des câbles pré-câblés et des hubs RGB intégrés. Refroidissement à l'eau AIO ? Uniquement avec des tuyaux courts. Même des ports USB-C sont prévus à des endroits stratégiques pour un transfert rapide.

USB et autres ne devraient également nécessiter qu'un seul port.

Les connecteurs du panneau avant restent d'ailleurs séparés - pour une bonne raison. Tous les boîtiers ne sont pas identiques, et c'est là que DIY-APE veut conserver une compatibilité maximale. Raisonnable.

Le prototype qui donne de l'espoir

DIY-APE ne s'est pas contenté de la théorie. En collaboration avec Colorful et Sego, il a construit un PC complet. Le résultat ? De face : parfait. Pas un seul câble visible. De l'arrière : d'accord, il y a encore quelques câbles, mais ils sont si bien disposés qu'on dirait que c'est voulu.

Le prototype a déjà l'air bien rangé.

Ma conclusion : S'il vous plaît, chers fabricants, osez!

C'est clair, pour le moment, BTF 3.0 est encore de la musique d'avenir. Mais quel avenir ! DIY-APE a prouvé avec son concept qu'il était possible de faire du clean.

La question n'est pas de savoir si BTF 3.0 va arriver. La question est de savoir quel fabricant sera le premier à faire all-in. MSI ? Asus ? Gigabyte ? Quel qu'il soit, mon argent est déjà prêt. Car soyons honnêtes : après le premier build sans fil, personne ne veut revenir à l'enchevêtrement de câbles.

Photo d’en-tête : Capture d'écran Youtube / DIY-APE

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 93 personne(s)







