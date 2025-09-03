Nouveautés + tendances 8 0

Acer Swift Air 16 : l'ordinateur portable de 16 pouces pèse moins de 1 kg

L'Acer Swift Air 16 est grand, mais aussi léger. Il ne passe toutefois sous la barre du kilogramme qu'avec un écran IPS.

Acer a présenté le Swift Air 16 au salon de la technologie IFA de Berlin. Cet ordinateur portable se caractérise par un grand écran et un poids réduit. Le fournisseur propose plusieurs configurations, dont la plus abordable est encore disponible à un prix à trois chiffres.

IPS ou AMOLED

Avec le Swift Air 16, vous aurez le choix entre un écran AMOLED et un écran IPS. Cependant, seule la version avec écran IPS pèse moins d'un kilogramme. Acer annonce un poids de 0,99 kilogramme. Avec l'écran AMOLED, l'appareil est un peu plus lourd et pèse 1,1 kilogramme sur la balance. Mais c'est toujours moins qu'un MacBook Air de 13 pouces. L'écran plus cher fait également que l'ordinateur portable est légèrement plus épais (16,5 millimètres) que la version IPS, qui mesure 15,9 millimètres. Les autres dimensions sont identiques, soit 358,9 × 239,7 millimètres.

Je n'ai pas encore vu d'ordinateur portable de 16 pouces plus léger que le Swift Air.

Malgré sa taille, son poids léger devrait vous permettre de transporter le Swift Air comme un appareil mobile. Son boîtier en alliage de magnésium et d'aluminium est censé être à la fois robuste, élégant et léger. Acer annonce quatre coloris : «Light Silver», «Fresh Blue», «Steel Gray», et «White».

Ryzen AI 7 ou Ryzen AI 5

L'écran n'est pas le seul à proposer différentes options. Indépendamment de celles-ci, le Swift Air 16 devrait toujours être un PC Copilot+ et supporter les fonctions d'IA correspondantes de Windows.

Le Swift Air est suffisamment grand pour accueillir un clavier avec pavé numérique.

Acer propose trois chipsets différents, le Ryzen AI 7 350, AI 5 340 ou AI 5 330. Ils comprennent également trois puces graphiques intégrées différentes : AMD Radeon 860M, 840M et 820M. En ce qui concerne la mémoire, Acer ne parle que de 32 gigaoctets de mémoire vive et d'un téraoctet de stockage SSD.

À l'exception de la prise casque, toutes les interfaces se trouvent sur le côté gauche.

La batterie lithium-ion de 50 Wh devrait offrir jusqu'à 13 heures d'autonomie. Le Swift Air 16 se connecte sans fil via Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4. Les connexions par câble sont possibles via deux ports USB-C, un port USB-A et un port HDMI 1.4. La webcam offre une résolution Full HD et dispose d'un Privacy Shutter, c'est-à-dire qu'elle peut être obscurcie manuellement.

Prix et disponibilité

L'Acer Swift Air 16 devrait être disponible à partir de novembre. Dans sa configuration la moins chère - Ryzen AI 5 330, écran IPS - il devrait coûter 879 euros ou francs. Les combinaisons exactes de chipset, d'écran et de mémoire varient d'un pays à l'autre

