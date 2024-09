A toucher : des claviers extraordinaires à l'IFA 2024

Le hall des jeux de l'IFA, le salon des technologies de Berlin, est remarquablement coloré et insolite, notamment grâce aux nanoleaves, aux gadgets et aux claviers geek. Ces derniers marquent des points avec des designs cools, des matériaux inhabituels et des sensations de frappe clicky.

Mon collègue Keycap-Kevin doit déjà lever les yeux au ciel : en matière de design et de sensation des claviers, nous sommes plutôt à l'opposé. Mais cela ne m'empêche pas de me défouler sur les claviers les plus divers à l'occasion de l'IFA.

Et pour faire basculer Kevin de sa chaise à reculons : Voici mes trouvailles de claviers préférés les plus folles. Qu'en pensez-vous, trop sauvage ? Trop coloré ? Ou juste comme il faut?

Akko : le matériel fait la différence

Akko cherche souvent à se faire remarquer avec ses produits grâce à des designs particuliers et des collaborations avec des franchises comme Sailor Moon et compagnie. À l'IFA, le fabricant présente de nouveaux modèles fabriqués dans des matériaux passionnants. Ils sont non seulement beaux à regarder, mais aussi agréables au toucher sous le bout des doigts.

Le "MU01" est un clavier mécanique avec une disposition à 65%. Il se distingue par son boîtier fabriqué à partir d'une pièce de bois de noyer. Avec les touches à la palette de couleurs naturelles, j'ai l'impression de taper sur un morceau de nature. Pour une touche de raffinement, une barre en aluminium doré est intégrée tout en haut.

La MU01 d'Akko au design calme et raffiné.

Source : Michelle Brändle

Le "JIN01" met le dragon à l'honneur, ce qui est tout à fait approprié puisque nous sommes actuellement dans l'année chinoise du dragon. Le clavier est en aluminium et brille dans des tons bleus et gris élégants. Akko met l'accent sur les inscriptions et les détails dorés sur l'étui et les capuchons de clavier. Un bouton de contrôle du volume est situé dans le coin droit. Grâce à l'aluminium, ce clavier est assez lourd. Je l'aime bien.

Célébrer l'année chinoise du Dragon : le JIN01.

Source : Michelle Brändle

Le nouveau clavier d'Akko, baptisé "YU01", est moins sophistiqué, mais extrêmement coloré et entièrement en polycarbonate (PC). Il est blanc brillant, mais les lumières RVB colorées s'allument lorsqu'on l'utilise

Le YU01 est blanc et coloré à la fois.

Source : Michelle Brändle

Blackrock utilise le bois et la résine

Je découvre un clavier fascinant chez Blackrock, quelques mètres plus loin. Il est censé être inspiré de "Wukong", une créature surnaturelle également connue sous le nom de "Roi des singes". C'est bien sûr extrêmement concordant avec le jeu actuel. L'étui lui-même est en bois et en résine. Les capuchons de touches linéaires en PBT sont également dotés de petites fenêtres sur les quatre côtés, ce qui devrait alléger encore un peu plus les capuchons de touches.

Le clavier de Blackrock s'inspire du Roi des singes.

Source : Michelle Brändle

Ce n'est pas tout ce que je trouve sur le stand de Blackrock. Je trouve cet étrange repose-poignets particulièrement fascinant : il est rempli d'un liquide chatoyant qui se déplace lorsque le repose-poignets est incliné. Cela me rappelle les lampes à lave d'autrefois. Je ne peux pas me concentrer sur la rédaction de textes comme ça!

Trop de douceur ? Bienvenue chez Yunzii

Si vous avez envie de vous sucrer le bec, Yunzii est la bonne adresse. Vous y trouverez beaucoup de couleurs pastel et des claviers avec des petits animaux mignons en guise de décoration en haut du clavier.

Si c'est trop pour moi ? Pas du tout!

Le clavier rose Yunzii C68 est accompagné d'un adorable chat.

Source : Michelle Brändle

Mes deux préférés sont les deux claviers avec un chat et un panda chacun, modèle "Yunzii C68". Ce sont des claviers à 65% avec des switches interchangeables. Le matériau des animaux est le silicone.

Le même modèle vu du dessus avec un panda.

Source : Michelle Brändle

Les lumières RVB peuvent être programmées avec différents effets. Des raccourcis sont également possibles. Je ne me serais jamais procuré une telle chose, mais elles sont mignonnes. Et quand on écrit, elles sonnent merveilleusement crémeuses. Elles émettent donc un son plutôt chaud et profond.

Franchise littéraire : tapez avec le petit prince

L'auteur français Antoine de Saint-Exupéry, décédé depuis longtemps, a déjà conquis quelques cœurs avec sa touchante histoire du petit prince. Et maintenant, le marché des claviers. En collaboration avec le fabricant Iqunix, plusieurs modèles ont été créés, inspirés des chapitres les plus attendrissants du livre du Petit Prince.

Le clavier ZX75 Sunset avec le petit prince.

Source : Michelle Brändle

Mon préféré est le modèle "Little Prince ZX75 Sunset". Ici, Iqunix a combiné des couleurs chaudes et lumineuses avec de petits dessins sur certains keycaps. Les switches sont spécialement sélectionnés pour la série, mais vous pouvez également commander les modèles avec des switches silencieux. Dans la boîte du clavier, vous trouverez également des petits objets tels qu'un livret, une carte à collectionner et une plaquette de clavier Artesian en métal.

Un deuxième modèle de la gamme est appelé Iqunix

Keychron : un classique de haute qualité

Pour ceux qui aiment le classique, la simplicité et surtout la qualité, le fabricant Keychron est également de la partie. Mon préféré est un clavier simple appelé "Keychron K2 HE". Il est usiné en aluminium et orné de pièces en bois. Les "Gateron Double Rail Switches" sont en outre magnétiques et sont censés être particulièrement stables. Dans l'ensemble, le clavier serait, selon les représentants de Keychron, super adapté au jeu. Une pièce plutôt chic et cool.

Le Keychron K2 HE de haute qualité n'est malheureusement pas encore en vente.

Source : Michelle Brändle

Il n'existe cependant pas encore sur le marché. Keychron, quant à lui, recherche soutien sur Kickstarter pour le financement. L'appel est ouvert jusqu'à la mi-septembre.

Quel type de clavier utilisez-vous ? Avez-vous un favori dans la liste ci-dessus ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.