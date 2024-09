"A Minecraft Movie" : le premier teaser montre un monde de briques ridicule

Les premières images animées de l'adaptation cinématographique du jeu vidéo "A Minecraft Movie" montrent un monde de blocs décalé. Le mélange de prises de vues réelles et d'animation n'en est pas moins étrange.

Le fait que le jeu de bac à sable "Minecraft" ait son propre film de cinéma semble déjà étrange en soi - ou plutôt anguleux. Les images animées du premier teaser sont particulièrement ridicules, avec des animaux anguleux qui ne se laissent guère perturber. Dans l'histoire du film, quatre marginaux humains se retrouvent dans un monde de briques via un portail, où ils sont confrontés non seulement à des zombies sournois, mais aussi à une bande de cochons.

Les rôles principaux sont tenus par Jack Black, qui se présente fièrement en disant "I am Steve !", et Jason Momoa. En outre, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen et Jennifer Coolidge sont également de la partie. Nous verrons en avril 2025 si le film parvient à attirer les familles dans les salles de cinéma.

What the hell ?

Source : Warner Bros. Pictures

Qu'en pensez-vous : A Minecraft Movie a-t-il le potentiel de rivaliser avec des films comme The Super Mario Bros. Movie ?