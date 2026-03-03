Nouveautés + tendances 7 3

99 kilos de puissance de jeu : un moddeur transforme un radiateur victorien en système de refroidissement à eau

Debora Pape Traduction : traduction automatique 3/3/2026

Un ingénieur britannique croise un radiateur en fonte vieux de 100 ans avec du matériel de jeu de pointe. Le monstre steampunk de 99 kilos fonctionne étonnamment bien malgré des problèmes de rouille massifs à l'intérieur.

Heureusement qu'il y a Internet. Sinon, des projets de bricolage délicieusement décalés comme celui qui suit ne seraient jamais connus. Le Britannique Felix Ure - inventeur et ingénieur selon son site - montre sur YouTube comment il a passé trois mois presque à temps plein à construire un PC de jeu avec un système de refroidissement par eau très particulier : un radiateur en fonte de l'époque victorienne dans lequel circulent 18 litres de liquide de refroidissement. Entièrement monté, l'ordinateur pèse 99 kilos.

Felix est le cofondateur de Billet Labs, une entreprise spécialisée dans le refroidissement personnalisé des PC, qu'il dirige avec son ami d'école Sam Wood. Tous deux portent un regard critique sur les constructions traditionnelles de PC et veulent concevoir de nouveaux designs améliorés. Malgré son aspect esthétique, le refroidissement par radiateur ne peut pas être considéré comme un design pratique. Il s'agit d'une sorte de projet de démonstration. Le PC doit néanmoins être pratique et utilisable à long terme.

L'idée : un PC steampunk fonctionnel

Un radiateur comme système de refroidissement par eau ne manque pas de logique : les PC de jeu produisent tellement de chaleur en charge qu'ils passent eux-mêmes pour des chauffages coûteux. Alors pourquoi ne pas réaliser l'évidence ?

Le radiateur vieux d'une centaine d'années, associé à des capteurs de température et de pression analogiques, est un excellent choix pour un PC au look steampunk. Pour éviter que les composants modernes de l'ordinateur ne le détruisent, Felix les a placés sous le radiateur de manière à ce qu'ils soient pratiquement invisibles. Au lieu du bouton d'alimentation habituel, Felix installe un levier métallique sur le côté.

Les affichages analogiques et la tuyauterie font partie du look steampunk. À gauche : Pression de l'eau. À droite : température de l'eau.

Source : Felix Ure

Félix indique que son plan présente effectivement des avantages : La grande masse thermique de 18 litres d'eau peut absorber beaucoup de chaleur et les radiateurs ont pour but d'en restituer le plus possible à l'environnement par leur surface. Comme dans un système de refroidissement par eau normal, le circuit de pompage permet à l'eau fraîche d'évacuer la chaleur des composants du PC vers le chauffage.

Cependant, cette monstruosité victorienne a fait son temps en tant que chauffage efficace. Après une bonne heure de fonctionnement à pleine charge, la température de l'eau dans le radiateur n'est que d'environ 29 degrés. Le PC fonctionne en outre très silencieusement, car la pompe ne se met en marche que lorsque la température du processeur dépasse 50 degrés, c'est-à-dire uniquement en charge.

Planification et montage

Comme il n'existe pas de fiche technique pour le radiateur, Felix doit calculer lui-même les capacités possibles. Il suppose que le radiateur peut fournir entre 200 et 400 watts de chaleur. Felix indique qu'une carte graphique de la taille d'une Nvidia RTX 5090 ne peut pas être refroidie avec cela et opte donc pour une RTX 5080 en combinaison avec un processeur AMD Ryzen 7 9800 X3D, monté sur une carte mère Mini-ITX. Les composants sont alimentés par une alimentation Flex-ATX de 600 watts.

La technologie moderne aide : un support de montage conçu par l'utilisateur se fixe aux ailettes de chauffage et accueille le matériel informatique.

Source : Felix Ure

Naturellement, le chauffagiste victorien n'a pas prévu de surfaces droites ou de trous de forage pour le montage ultérieur d'un PC de jeu. C'est pourquoi Felix utilise le scan laser pour créer un modèle 3D précis de la partie inférieure du radiateur et conçoit un cadre de montage sur ordinateur à l'aide du logiciel open source Blender et du programme de CAO Fusion. L'imprimante 3D a besoin de 30 heures pour créer l'objet - mais le jeu en vaut la chandelle : le cadre s'adapte au plus près au support en fer et s'y fixe sans jeu.

Nouveautés + tendances Un jeu comme tutoriel pour Blender : "Blender Start Here" vise à simplifier la prise en main du logiciel par Debora Pape

Une pompe pour le refroidissement par eau est la pièce maîtresse de la conception. Elle est chargée de pomper l'eau qui évacue la chaleur du CPU et du GPU à travers l'intérieur du radiateur. Pour relier la pompe au contenu du radiateur, Felix utilise des tubes en cuivre qu'il soude hermétiquement et qui s'accordent en outre très bien avec l'aspect steampunk. Comme les pompes Wakü normales ne sont pas conçues pour un tel volume, Felix doit les adapter lui-même aux exigences.

Des semaines de trouble-shooting

Les vrais problèmes ne font que commencer après le montage. Lors du remplissage du corps de chauffe, il s'avère que celui-ci est certes étanche, mais que des bulles ainsi que de minuscules particules de cuivre continuent malgré tout à pénétrer dans la pompe. Il en résulte un bruit fort et rauque et une efficacité réduite. De plus, l'eau circule beaucoup trop lentement, ce qui empêche le refroidissement de fonctionner correctement.

Voilà à quoi ressemble le «de survie» et le circuit de pompage de l'ordinateur.

Source : Felix Ure

Le problème : avant le lancement du projet, l'intérieur du radiateur était complètement encrassé et recouvert de rouille. Malgré un nettoyage minutieux, des résidus subsistaient. Un minuscule filtre à mailles de 0,1 millimètre placé devant la pompe est censé retenir les particules de saleté. Et c'est le cas. Felix trouve le filtre complètement encrassé de «Boue» après un court essai de l'ordinateur.

A ce stade, il dit qu'il a presque abandonné tout le projet, car un nettoyage complet de l'intérieur est quasiment impossible. Il passe deux semaines à vider l'eau, à démonter partiellement l'ordinateur, à introduire de l'eau neuve, et pourtant il n'arrive pas à obtenir un circuit qui fonctionne bien.

A la fin, la seule solution est d'utiliser un tuyau de 16 mètres de long que Felix relie au circuit d'eau de l'ordinateur, à l'arrivée d'eau et à l'évacuation. Il peut ainsi rincer le système si nécessaire.

Il est impossible d'éviter un léger cliquetis ou un bouillonnement lorsqu'une particule métallique ou une bulle flotte à travers la pompe. Mais au final, l'ordinateur fonctionne et a fière allure. Mais il ne construirait plus jamais un tel ordinateur. Il y avait trop de frustration pour cela.

Photo d’en-tête : Félix Ure

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 7 personne(s)







