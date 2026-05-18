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9206 MHz de fréquence : Nouveau record mondial d'overclocking à l'hélium liquide

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 18/5/2026

L'overclocker "wytiwx" a établi un nouveau record mondial. Pour obtenir les 88 MHz supplémentaires, le Chinois a utilisé de l'hélium liquide au lieu de l'azote habituel.

9206 MHz est la fréquence d'horloge la plus élevée jamais mesurée pour un processeur du commerce. Cette valeur a été vérifiée sur la plateforme d'overclocking Hwbot. Elle a été atteinte par l'overclocker chinois «wytiwx» avec un seul cœur d'un Intel Core i9-14900KF basé sur Raptor Lake. Le précédent record était de 9118 MHz. Il avait été établi par le Suédois «elmor», qui avait été le premier à franchir la marque des 9 GHz avec un processeur Intel. En 2025, «wytiwx» avait déjà prétendument battu le record avec 9133 MHz /page/913033-mhz-nouveau-record-mondial-en-overclocking-39284. Mais ces données ne sont plus disponibles sur Hwbot. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que le record a été invalidé.

Pour le refroidissement, «wytiwx» a utilisé de l'hélium liquide. Il s'évapore à moins 269 degrés Celsius, ce qui n'est qu'à environ quatre degrés au-dessus du zéro absolu. La plupart des overclockers extrêmes utilisent de l'azote liquide dont le point d'ébullition est de moins 195 degrés Celsius.

L'hélium liquide fournit une bonne dose de vapeur.

Source : Bilibili

L'hélium liquide est nettement plus cher. Il se consomme également plus rapidement en raison de son évaporation plus rapide. Pour une expérience de plusieurs heures, il faut donc de grandes quantités. L'avantage théorique de la température ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de la cadence. Le "pot" doit être parfaitement plat sur le CPU. Les tensions thermiques pèsent sur la carte mère et les composants. De plus, la qualité du silicium joue un rôle décisif. Le «Golden Sample» est choisi parmi des dizaines, voire des centaines d'exemplaires.

Pour l'essai, seuls sept des huit cœurs P du i9-14900KF étaient actifs. Au final, l'un d'entre eux a atteint les 9,2 GHz. Les noyaux d'efficacité étaient complètement désactivés. Le système d'exploitation utilisé était Windows 7 Ultimate. Ce système est apprécié dans le milieu car il permet de désactiver de nombreux services d'arrière-plan sans compromettre la stabilité. La mémoire DDR5 fonctionnait à une fréquence modérée de 5792 MHz à CL32. La performance maximale de la mémoire n'était pas importante ici. L'ensemble des efforts de l'équipe est illustré par une vidéo sur la plateforme chinoise Bilibili.

Avant la montée en puissance des processeurs Intel Raptor Lake, l'AMD FX-8370 détenait le record de fréquence de 2014 à 2022 avec 8722,78 MHz. Il était considéré comme particulièrement doué pour l'overclocking, mais ne pouvait pas rivaliser avec Intel en termes de puissance de calcul au quotidien. De son côté, la dernière génération de Core Ultra-200S d'Intel ne permet pas de dépasser la limite des 9 GHz. Les processeurs Zen actuels d'AMD ne sont pas non plus connus pour leur vitesse d'horloge élevée. Le record de «wytiwx» devrait donc tenir pour l'instant.

Photo d’en-tête : wytwix / hwbot.org

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