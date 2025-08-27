Nouveautés + tendances 6 1

9130,33 MHz : Nouveau record mondial d'overclocking

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 27/8/2025

L'overclocker "wytiwx" bat son propre record de près de 9 MHz. Début 2025, le Chinois avait déjà battu le précédent détenteur du record, "elmor".

9130,33 MHz est la fréquence d'horloge la plus élevée jamais mesurée pour un CPU, selon le site d'overclocking Hwbot. Ce résultat respectable a été atteint le 26 août par l'overclocker chinois «wytiwx». Il s'agit seulement de la cinquième entrée dans la base de données au-dessus de 9000 MHz. Ces cinq places sont toutes occupées par «wytiwx» et «elmor».

Le CPU utilisé est l'Intel Core i9-14900KF. Pour le refroidissement , «wytiwx» a utilisé de l'hélium liquide. Comme pour le record de janvier, il a utilisé une carte mère Asus ROG Maximus Z790 Apex. Pour la RAM, il a utilisé 32 gigaoctets de DDR5 de Corsair Vengeance.

La configuration de «wytiwx»

Source : Hwbot / wytiwx

Ce léger gain de MHz devrait permettre de tirer le maximum de ce qui est actuellement possible. Le CPU Intel Core i9-14900KF est sur le marché depuis un peu moins de deux ans et est considéré comme l'unité de calcul la plus propice à l'overclocking à l'heure actuelle. Les six premières entrées dans la base de données proviennent du Core i9-14900K(F/S) ou de son prédécesseur, le Core i9-13900K. Auparavant, c'était l'AMD FX-8370 qui détenait le record avec 8722,78 MHz d'août 2014 à octobre 2022.

À l'époque, ce dernier CPU ne pouvait pas rivaliser avec les CPU d'Intel, mais il était considéré comme particulièrement propice à l'overclocking. Le FX-8370 était le dernier processeur AMD à pouvoir dominer avec des fréquences d'horloge élevées. Les nouveaux processeurs Zen ne sont pas connus pour leurs fréquences d'horloge élevées. Tout le contraire des processeurs Raptor Lake et Raptor Lake Refresh d'Intel, dont fait partie le i9-14900KS. Cependant, les derniers processeurs Core Ultra 200S ne sont pas adaptés à l'overclocking au-delà de 9000 MHz. Il faudra donc attendre un certain temps avant de voir tomber le record de «wytiwx».

Photo d’en-tête : Hwbot / wytiwx

