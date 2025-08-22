Nouveautés + tendances 11 6

«9 secondes de télé» ? Une comparaison trompeuse : Google embellit l’empreinte de l’IA.

Debora Pape Traduction: traduction automatique 22/8/2025

Les requêtes d'IA ne coûtent pas grand-chose, veut assurer Google avec une nouvelle étude qu'il a lui-même rédigée. Mais les experts reprochent à l'entreprise de se baser sur des chiffres irréalistes.

Converser avec des chatbots d'intelligence artificielle peut sembler anodin. Mais derrière elles se trouvent d'énormes centres de données, dont le fonctionnement nécessite entre autres beaucoup d'énergie. Les fournisseurs de modèles d'IA sont souvent accusés de consommer trop de ressources avec leurs chatbots. Ils répondent volontiers que les modèles d'IA sont de plus en plus efficaces et nécessitent moins d'énergie. Mais l'utilisation globale augmente rapidement.

Google, en tant qu'exploitant de son modèle d'IA Gemini a décidé de répondre à ces critiques en publiant une nouvelle étude. Selon cette étude, une requête adressée à Gemini consomme autant d'énergie que neuf secondes de télévision (0,24 Wh) et cinq gouttes d'eau pour refroidir les processeurs (0,26 millilitre). Dans le même temps, les gaz à effet de serre émis correspondent à 0,03 gramme de CO2.

Un contexte manquant et une évaluation scientifique inexistante

Ça n'a pas l'air de grand-chose. Mais avec plus de 500 millions de visiteurs par mois sur le site de Gemini - ce qui représente plusieurs fois le nombre de requêtes individuelles adressées au bot - ces petites valeurs s'additionnent énormément.

Il serait également intéressant de savoir combien coûte une requête normale au moteur de recherche de Google sans la participation de l'IA. Mais l'étude ne répond pas à cette question. En guise de contexte, une estimation datant de février 2025 et comparant les recherches Google avec les requêtes sur le concurrent de Gemini, ChatGPT, parle d'une consommation d'énergie environ dix fois supérieure (0,0003 kWh contre 0,0029 kWh) pour les requêtes IA.

L'étude n'a en outre pas été soumise au processus d'évaluation scientifique par les pairs. Dans ce cadre, des chercheurs indépendants examinent le document sous toutes les coutures et peuvent formuler des objections avant que la recherche ne soit publiée. Et selon The Verge, il y aurait de nombreuses objections, car Google omet apparemment des indicateurs importants et calcule avec des valeurs enjolivées.

En outre, l'étude a été réalisée par Google lui-même et non par un institut indépendant. L'entreprise affirme que les valeurs calculées «sont nettement inférieures aux estimations publiques»: Google a tout intérêt à ce que ces estimations publiques soient nettement inférieures. «Nous avons calculé cela nous-mêmes», écrit l'entreprise dans le titre de son communiqué de presse - ce qui montre où se situe le problème.

Un bon calcul plutôt qu'un mauvais calcul

Sur The Verge, des experts s'expriment, comme Shaolei Ren et Alex de Vries, tous deux chercheurs sur la consommation d'énergie des modèles d'IA.

Ils reprochent à Google d'utiliser des valeurs médianes pour calculer la consommation d'énergie et d'eau, alors que d'autres recherches pertinentes se basent sur des valeurs moyennes. Les valeurs médianes enjolivent les valeurs car elles ne prennent pas en compte les valeurs aberrantes, alors que les moyennes prennent en compte la consommation totale. Google ne donne pas non plus de détails sur les invites sur lesquelles les données médianes sont basées.

En outre, selon Ren, Google ne prend pas en compte la consommation d'eau indirecte : Seule l'eau utilisée pour le refroidissement des serveurs est prise en compte. Or, la plus grande consommation d'eau est liée à la production d'électricité, par exemple pour le refroidissement des centrales nucléaires. Dans ses calculs, Ren lui-même arrive à une consommation de 50 millilitres d'eau par demande adressée à un chatbot - le chiffre de Google, avec 0,26 millilitre, est plusieurs fois inférieur.

En ce qui concerne les émissions de carbone, Google utilise également des données irréalistes, selon les deux experts. L'étude de Google se réfère à des données générales sur les émissions du marché, qui prennent également en compte les engagements en faveur des énergies renouvelables. Les données basées sur la localisation, c'est-à-dire les chiffres qui reflètent le mix énergétique réellement utilisé par les centres de données, seraient plus réalistes.

Google indique les facteurs basés sur la localisation, mais ne les utilise pas dans ses calculs. Cette année, par exemple, Meta a été critiquée pour avoir voulu construire de nouvelles centrales à gaz pour couvrir les besoins énergétiques de ses centres de données. Google soutient la construction de centrales nucléaires, dont la construction est coûteuse et énergivore, tout comme l'élimination des combustibles consommés.

La nouvelle étude de Google doit donc être considérée comme un coup de marketing pseudo-scientifique plutôt que comme un travail sérieux sur les problèmes qu'il a lui-même créés.

Photo d’en-tête : Shutterstock/JHVEPhoto

