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8500 mAh : Xiaomi dote le Poco X8 Pro Max d'une sacrée grosse batterie

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 17/3/2026

Quelle que soit la taille de votre batterie, celle du Poco X8 Pro Max est plus grande. A part les smartphones d'extérieur encombrants, je ne vois pas de modèle avec une plus grande capacité de batterie.

La plus grande batterie dans un smartphone Poco

La batterie au silicium-carbone du Poco X8 Pro Max a une capacité de 8500 mAh en Europe - dans d'autres régions, elle atteint même 9000 mAh. Mais même dans ce pays, c'est 1200 mAh de plus que le OnePlus 15, qui a tenu 24 heures en utilisation continue. Xiaomi annonce une durée d'utilisation de deux jours pour son nouveau smartphone. En utilisation non continue, ce n'est pas irréaliste d'après mes expériences avec le OnePlus 15.

Cette représentation schématique suggère que la batterie du Poco X8 Pro Max est composée de deux cellules de batterie.

Source : Poco

Pour l'instant, Xiaomi ne précise pas la durée de la charge. Il accepte jusqu'à 100 watts via la technologie de charge rapide HyperCharge de l'entreprise. Cela devrait maintenir le processus de charge dans des limites raisonnables. Alternativement, le smartphone prend en charge «Power Delivery 3.0», qui transmet également jusqu'à 100 watts.

Le Poco X8 Pro Max n'est pas compatible avec la charge sans fil. En revanche, il charge d'autres appareils par câble jusqu'à 27 watts. La batterie est en outre censée être durable et conserver 80 pour cent de sa capacité après 1600 cycles de charge.

Vue de l'arrière du Poco X8 Pro Max.

Source : Poco

La grande batterie ne prend pas beaucoup de place. Avec des dimensions de 162,9 × 77,9 × 8,2 millimètres et un poids de 218 grammes, le Poco X8 Pro Max n'est pas un smartphone compact, mais il ne se démarque pas non plus de la masse.

L'équipement ne fait que des concessions sur les appareils photo

L'écran AMOLED de 6,83 pouces offre une résolution de 2772 × 1280 pixels et atteint un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. «La luminosité atteint jusqu'à 2000 nits en mode haute luminosité». Le Gorilla Glass 7i protège l'écran des rayures et l'ensemble du smartphone est étanche à la poussière et à l'eau selon la norme IP68.

Avec le Dimensity 9500s de Mediatek, le smartphone devrait disposer d'une puissance plus que suffisante pour les tâches quotidiennes. Il est accompagné de douze gigaoctets de mémoire vive. La mémoire interne est au choix de 256 ou 512 gigaoctets.

Les variantes de couleurs du Poco X8 Pro Max.

Source : Poco

Pour atteindre le prix du milieu de gamme, Xiaomi doit faire des économies quelque part. Le choix s'est porté sur le système de caméra. Il manque un téléobjectif et l'appareil photo ultra grand-angle de 8 mégapixels ne devrait fournir des images utilisables qu'en plein jour. En revanche, la caméra principale de 50 mégapixels devrait toujours fournir de bonnes photos grâce au capteur d'image Light Fusion 600. La caméra frontale prend des selfies avec 20 mégapixels.

Le Poco X8 Pro Max est équipé en usine d'HyperOS 3 et donc d'Android 16. Le smartphone devrait recevoir quatre ans de mises à jour du système d'exploitation et six ans de mises à jour de sécurité.

Poco X8 Pro : tout est plus petit

Le Poco X8 Pro Max n'arrive pas seul : avec le Poco X8 Pro, Xiaomi a également présenté un modèle jumeau moins cher avec une configuration légèrement moins bonne. En revanche, il est aussi plus petit et plus léger et reçoit une «Iron Man Edition» avec le super-héros au dos.

L'édition Iron Man du Poco X8 Pro.

Source : Poco

Le Poco X8 Pro a un écran AMOLED plus petit de 6,59 pouces et un chipset légèrement plus faible, le Dimensity 8500-Ultra. Il est accompagné de huit ou douze gigaoctets de mémoire vive. La batterie de 6500 mAh est toujours très grande, mais plus petite que celle du Pro Max. Le système de caméra est identique en termes de caractéristiques, mais un autre capteur d'image, le Sony IMX882, est utilisé dans la caméra principale.

La version verte du Poco X8 Pro, qui se présente dans les mêmes couleurs que la version Max.

Source : Poco

Prix et disponibilité

En France, le prix de vente conseillé du Poco X8 Pro Max est de 529,90 ou 579,90 euros selon la taille de la mémoire. Le X8 Pro est quant à lui disponible à partir de 399,90 euros. Son «Iron Man Edition» est 20 euros plus cher que la même variante de mémoire sans le design particulier et coûte 499,90 euros. Je ne dispose pas des prix pour la Suisse. J'espère que les appareils seront disponibles chez nous dans les prochaines semaines.

Photo d’en-tête : Poco

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