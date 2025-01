410 mégapixels en plein format : Canon présente un capteur record

Un nouveau capteur CMOS avec une résolution de 24 592 × 16 704 pixels devrait être utile pour les applications professionnelles. Cependant, vous ne pouvez pas vous attendre à le voir apparaître de sitôt dans les appareils photo ordinaires.

Canon a annoncé un capteur plein format de 410 mégapixels (24 592 × 16 704) [- la résolution la plus élevée à ce jour sur un 35 millimètres, selon le constructeur japonais lui-même. Si vous préférez penser en termes d'images animées, cela correspond à une résolution de 24K. Autrement dit, 12 fois 8K, 48 fois 4K et 198 fois FullHD. Vous ne pourrez cependant pas de sitôt prendre des photos de paysages gigantesques avec votre caméra de vacances : Le nouveau capteur est destiné aux applications industrielles qui nécessitent une haute résolution, comme la surveillance et la médecine. Le prix sera donc élevé en conséquence.

24K 8 FPS ou 12K 24 FPS

Selon le communiqué de presse, Canon obtient cette densité de pixels extrêmement élevée grâce à un nouveau capteur CMOS empilé, doté d'un nouveau modèle de circuit. La construction peut lire 3280 mégapixels par seconde, ce qui permet de réaliser des vidéos à 8 images par seconde (FPS). Alternativement, il existe une variante monochrome du capteur qui réduit la résolution à 100 mégapixels grâce au binning de pixels. Cela permet d'obtenir 24 images par seconde et une meilleure sensibilité à la lumière. Auparavant, les résolutions supérieures à 60 mégapixels nécessitaient des capteurs moyen format. Le Phase One XF IQ4, par exemple, atteint 150 mégapixels. Mais avec la taille du capteur, les appareils photo et les objectifs grandissent également, ce qui peut poser problème selon l'application. En revanche, le nouveau capteur plein format de Canon permet d'obtenir un système global relativement compact malgré la haute résolution. La plus grande caméra du monde, installée dans les Andes chiliennes, peut d'ailleurs faire quelques mégapixels de plus : 3200. [[marketingpage:32517]]](https://global.canon/en/news/2025/20250122.html)