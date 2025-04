Nouveautés + tendances 15 3

20 ans de "Me at the zoo" - un voyage dans le temps jusqu'aux débuts de Youtube

David Lee Traduction: traduction automatique 24/4/2025

Il y a 20 ans, la première vidéo était publiée sur Youtube. Elle est toujours en ligne. J'ai essayé de la copier.

Le 24 avril 2005 - il y a 20 ans aujourd'hui - les visiteurs du site youtube.com ont pu visionner la première vidéo. Elle a été enregistrée par Jawed Karim, l'un des trois fondateurs de Youtube.

La vidéo est toujours en ligne aujourd'hui. Elle dure 19 secondes. Jawed se tient devant des éléphants et dit qu'il est devant des éléphants. Il dit que ce qui est cool, c'est qu'ils ont de longues, euh, trompes, que c'est cool, et que c'est tout ce qu'il y a à dire. Je ne sais pas s'il s'agit d'une blague de fin d'adolescence ou d'une pure impuissance, mais ça a l'air charmant.

Quand je regarde Youtube aujourd'hui, je trouve à la fois formidable la façon dont il s'est développé et exaspérante la façon dont il a été commercialisé. Je regrette l'époque innocente où beaucoup de gens croyaient vraiment que Youtube était le cadeau de Google à l'humanité.

A l'occasion de cet anniversaire, j'essaie donc de recréer la première vidéo Youtube au zoo de Zurich.

Pas si simple que ça

Bien sûr, la vidéo doit absolument être filmée avec une vieille caméra. Une qui filme en 240p comme dans l'original de Jawed. Le nerd de la caméra et du rétro en moi ne me permet pas de faire autrement.

J'emballe donc deux «pommes de terre» de ma collection de pommes de terre : Le Canon PowerShot G1 et le Nikon Coolpix L3.

Les vieux appareils photo sont chiants et pénibles. Surtout le Canon G1 des années 2000, qui ne donne aucune indication sur le fait que l'enregistrement est en cours ou non, qui s'interrompt volontiers en cours de route, et dont la carte mémoire est pleine au bout de trois prises et la batterie vide au bout de quatre.

Mais il s'avère rapidement que la vieille technologie est le moindre des problèmes. Le plus grand est que j'ai choisi un mauvais jour : beaucoup trop de visiteurs au zoo. C'est les vacances scolaires, le soleil brille et un éléphanteau est né il y a trois jours. Il n'y a nulle part de vue dégagée sur les grands animaux. De plus, même à l'endroit le moins intéressant de tout le zoo, une foule se forme dès que j'installe mon trépied.

La deuxième raison est plus réjouissante : aujourd'hui, les animaux ne sont plus simplement exposés dans de petits enclos, mais peuvent se déplacer relativement librement. Et en cas de grande foule, ils ont la possibilité de se retirer. Ce qu'ils font ce jour-là.

Pour réussir malgré tout à mettre quelque chose dans la boîte, il ne me reste plus qu'à m'échapper dans la parodie.

Production vidéo rétro

Pour finir, je filme quelques animaux sans moi. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est impersonnel. Si Jawed ne s'était pas filmé lui-même, mais seulement les éléphants, je pense que la vidéo n'intéresserait plus personne aujourd'hui.

Mais voici tout de même le zoo de Zurich en 2025, avec la qualité vidéo de 2005. Monté sur un PC appelé «digitec Tharsis», qui date également des années zéro. S'il faut faire du rétro, faisons-le correctement. Le PC Digitec fera l'objet d'un article séparé.

PS. Le bébé éléphant, je ne l'ai vu nulle part.

PPS. Pas encore assez de nostalgie Youtube ? Alors regardez la rétrospective de Flo sur les vidéos suisses les plus mémorables sur Youtube.

