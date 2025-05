Nouveautés + tendances 20 11

13 ans de service : le Louvre met son guide multimédia Nintendo 3DS à la retraite

Debora Pape 5/5/2025

Pour sa longue collaboration avec le célèbre musée des Beaux-Arts du Louvre, la Nintendo 3DS mérite en fait une médaille. Dans quelques mois, elle sera mise sur la voie de garage.

Si vous visitez le Louvre à Paris, vous pouvez toujours vous laisser guider par une Nintendo 3DS dans le célèbre musée d'art. La console portable y fait office de guide multimédia depuis le printemps 2012. Mais cela va bientôt prendre fin. Sur le site du musée, il est indiqué que les appareils vieillissants seront remplacés à partir de septembre 2025 par un nouveau système «» .

Une longue utilisation au musée

Lancée en 2011, la petite console s'est vendue à plus de 75 millions d'exemplaires jusqu'à la fin de sa production en 2020. La 3DS est donc toujours utilisée dans les musées plusieurs années après la fin officielle de sa commercialisation.

La 3DS est la première console capable d'afficher du contenu en 3D sans que vous ayez besoin de porter des lunettes adaptées. Je ne sais pas si l'effet 3D est également activé au Louvre - mais cela s'imposerait : le logiciel contient de nombreuses représentations tridimensionnelles des œuvres d'art.

Le passage à un système plus moderne est logique : les deux écrans de la 3DS ne font respectivement que 3 et 3,5 pouces et offrent une résolution de 320 × 240 pixels et 400 × 240 pixels (par œil). Cela donne l'impression que les affichages sont anguleux et petits.

La Nintendo 3DS, un guide multimédia compétent

Grâce à ses deux écrans, la 3DS se prête très bien à la présentation de différents contenus en même temps, comme des images ou des faits et une carte interactive. Grâce au suivi de géolocalisation, l'appareil affiche votre position dans le musée sur la carte. L'écran supérieur affiche du contenu en 3D, tandis que l'écran inférieur est tactile.

L'application du musée était également disponible sur la boutique en ligne de Nintendo jusqu'en 2023. Elle contient plus de 600 photos d'œuvres d'art, plus de 400 photos des salles d'exposition et plus de 30 heures de contenu audio en neuf langues.

En 2013, Satoru Iwata et Shigeru Miyamoto, hauts dirigeants de Nintendo, ont présenté la 3DS de manière sympathique sous forme de guide multimédia lors d'une visite du musée.

