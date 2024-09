100 ans de l'IFA : que voulez-vous que nous regardions ?

Cette année encore, l'équipe de Digitec se rend à l'Internationale Funkausstellung de Berlin. Nous allons jeter un premier coup d'œil aux derniers produits et innovations, du routeur au grille-pain intelligent. Dites-nous ce qui vous intéresse.

Le 6 septembre, le salon international de l'électronique grand public (IFA) ouvrira ses portes. Comme chaque année, pourrait-on penser. La différence est que cette année, l'IFA fête un anniversaire rond. Elle fête ses 100 ans.

Sous le slogan "De la bouche à l'oreille sur le rayon de la force électrique !", la première IFA de l'ancienne République de Weimar était principalement axée sur les appareils radio. Sept ans plus tard, les premiers téléviseurs étaient déjà présentés. Et même si le CES est aujourd'hui plus grand et plus connu, l'IFA peut se targuer d'un grand passé : En 1967, le ministre des Affaires étrangères et vice-chancelier de l'époque, Willy Brandt, a symboliquement mis en service la télévision couleur pour l'Allemagne de l'Ouest. Et en 1981, Philips et Sony ont présenté le Compact Disc (CD).

L'IFA a reçu dans le passé des visiteurs de marque, comme Albert Einstein.

Source : gfu.de

A l'occasion de son 100e anniversaire, nous rendons également hommage à l'IFA. Nous envoyons une équipe de Digitec à Berlin. Elle se compose de Michelle, Jan, Lorenz, Luca et mir. Nous avons le droit d'entrer deux jours plus tôt et de nous faire une idée.

Aujourd'hui, l'exposition ne se limite plus à la radio ou à la télévision : plus de 1800 exposants présentent des milliers d'appareils de toutes sortes. Nous vous emmenons virtuellement à l'IFA et vous informons de ce qu'il y a à voir (et bientôt à acheter partout). Pour cela, nous avons besoin de votre avis : quels sont les domaines qui vous intéressent le plus ? Faites-le nous savoir en répondant à notre sondage!