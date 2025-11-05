Nouveautés + tendances 27 15

10 millions de consoles Switch 2 vendues et aucune fin en vue

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 5/11/2025

En quatre mois, la Nintendo Switch s'est vendue à plus de dix millions d'exemplaires. C'est deux fois plus que la première Switch. La Playstation 2 continue de détenir un record important.

La première Switch a réalisé 4,7 millions de ventes sur la même période. La Playstation 5 a fait mieux avec 7,8 millions d'unités. Sony n'a toutefois franchi la barre magique des 10 qu'au bout de huit mois. Sony, tout comme Microsoft avec la Xbox Series X/S, a toutefois dû faire face à la pandémie de Corona lors du lancement en 2020, ce qui a entraîné d'importants problèmes de livraison.

Nintendo est dans une situation complètement différente avec la Switch 2. L'entreprise a même repoussé le lancement de plusieurs mois afin de remplir ses entrepôts. Il n'y a probablement jamais eu de meilleure disponibilité pour une console.

Mais il y a un record que la Switch originale est sur le point de battre. Elle n'est plus qu'à 10 000 unités de la console la plus populaire de Nintendo, la Nintendo DS. Cela devrait être le cas très prochainement. Un trophée important risque de rester à jamais entre les mains de Sony. La console la plus vendue de tous les temps reste la Playstation 2 avec 160 millions d'unités dans le monde.

Comme Nintendo a même récemment augmenté le prix de la première Switch et réduit sa prévision d'année fiscale de 4,5 millions d'unités vendues à 4, cela risque d'être difficile. Peut-être que la Switch 2 réussira l'exploit. Elle est en tout cas en bonne voie pour y parvenir.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 27 personne(s)







