Nouveautés + tendances
2715

10 millions de consoles Switch 2 vendues et aucune fin en vue

Philipp Rüegg
5/11/2025
Traduction : traduction automatique

En quatre mois, la Nintendo Switch s'est vendue à plus de dix millions d'exemplaires. C'est deux fois plus que la première Switch. La Playstation 2 continue de détenir un record important.

La première Switch a réalisé 4,7 millions de ventes sur la même période. La Playstation 5 a fait mieux avec 7,8 millions d'unités. Sony n'a toutefois franchi la barre magique des 10 qu'au bout de huit mois. Sony, tout comme Microsoft avec la Xbox Series X/S, a toutefois dû faire face à la pandémie de Corona lors du lancement en 2020, ce qui a entraîné d'importants problèmes de livraison.

Nintendo est dans une situation complètement différente avec la Switch 2. L'entreprise a même repoussé le lancement de plusieurs mois afin de remplir ses entrepôts. Il n'y a probablement jamais eu de meilleure disponibilité pour une console.

Mais il y a un record que la Switch originale est sur le point de battre. Elle n'est plus qu'à 10 000 unités de la console la plus populaire de Nintendo, la Nintendo DS. Cela devrait être le cas très prochainement. Un trophée important risque de rester à jamais entre les mains de Sony. La console la plus vendue de tous les temps reste la Playstation 2 avec 160 millions d'unités dans le monde.

Comme Nintendo a même récemment augmenté le prix de la première Switch et réduit sa prévision d'année fiscale de 4,5 millions d'unités vendues à 4, cela risque d'être difficile. Peut-être que la Switch 2 réussira l'exploit. Elle est en tout cas en bonne voie pour y parvenir.

Cet article plaît à 27 personne(s)

User Avatar
User Avatar
Philipp Rüegg
Senior Editor
Philipp.Rueegg@digitecgalaxus.ch

Enfant, je n’avais pas le droit d’avoir de console. Ce n’est qu’avec l’arrivée du PC familial 486 que le monde magique des jeux vidéo s’est ouvert à moi. Aujourd’hui, je compense largement ce manque : seuls le temps et l’argent m’empêchent d’essayer tous les jeux qui existent et de remplir mon étagère de consoles rétro rares. 

Gaming
Suivez les thèmes et restez informé dans les domaines qui vous intéressent.
Nouveautés + tendances

Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.

Tout afficher

Ces articles pourraient aussi vous intéresser

  • Nouveautés + tendances

    Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de novembre 2025 (2e partie)

    par Debora Pape

  • Nouveautés + tendances

    Amazon annule son MMO "Le Seigneur des Anneaux

    par Luca Fontana

  • Point de vue

    Bonne nouvelle, la Nintendo Switch 2 est « juste » plus grande et plus puissante

    par Domagoj Belancic