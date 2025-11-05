10 millions de consoles Switch 2 vendues et aucune fin en vue

Nouveautés + tendances
Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de novembre 2025 (2e partie)
par Debora Pape
En quatre mois, la Nintendo Switch s'est vendue à plus de dix millions d'exemplaires. C'est deux fois plus que la première Switch. La Playstation 2 continue de détenir un record important.
La première Switch a réalisé 4,7 millions de ventes sur la même période. La Playstation 5 a fait mieux avec 7,8 millions d'unités. Sony n'a toutefois franchi la barre magique des 10 qu'au bout de huit mois. Sony, tout comme Microsoft avec la Xbox Series X/S, a toutefois dû faire face à la pandémie de Corona lors du lancement en 2020, ce qui a entraîné d'importants problèmes de livraison.
Nintendo est dans une situation complètement différente avec la Switch 2. L'entreprise a même repoussé le lancement de plusieurs mois afin de remplir ses entrepôts. Il n'y a probablement jamais eu de meilleure disponibilité pour une console.
Mais il y a un record que la Switch originale est sur le point de battre. Elle n'est plus qu'à 10 000 unités de la console la plus populaire de Nintendo, la Nintendo DS. Cela devrait être le cas très prochainement. Un trophée important risque de rester à jamais entre les mains de Sony. La console la plus vendue de tous les temps reste la Playstation 2 avec 160 millions d'unités dans le monde.
Comme Nintendo a même récemment augmenté le prix de la première Switch et réduit sa prévision d'année fiscale de 4,5 millions d'unités vendues à 4, cela risque d'être difficile. Peut-être que la Switch 2 réussira l'exploit. Elle est en tout cas en bonne voie pour y parvenir.
Enfant, je n’avais pas le droit d’avoir de console. Ce n’est qu’avec l’arrivée du PC familial 486 que le monde magique des jeux vidéo s’est ouvert à moi. Aujourd’hui, je compense largement ce manque : seuls le temps et l’argent m’empêchent d’essayer tous les jeux qui existent et de remplir mon étagère de consoles rétro rares.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Debora Pape
Nouveautés + tendances
par Luca Fontana
Point de vue
par Domagoj Belancic
La Switch 2 est la console la plus chère jamais lancée par Nintendo - en chiffres absolus et corrigés de l'inflation. Pourtant, elle se vend comme des petits pains. La société japonaise a annoncé que la Switch 2 s'est vendue à 10,36 millions d'exemplaires dans le monde au cours des quatre premiers mois. C'est un nouveau record.
Nintendo a ensuite revu ses prévisions à la hausse. Initialement, le groupe prévoyait d'écouler 15 millions d'unités au cours de sa première année fiscale. Le chiffre est désormais de 19 millions. C'est presque un million de plus que le Game Boy Advance pour la première année. Celle-ci détient actuellement le record avec 18,1 millions d'unités.
Les analystes estiment toujours que ces prévisions sont trop basses. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et «Pokémon Legends : Z-A» vient de sortir. En une semaine, le jeu s'est déjà vendu à 5,8 millions d'exemplaires, dont la moitié sur la Switch 2. C'est doublement remarquable. D'une part en raison de la quantité pure et simple en peu de temps, d'autre part en raison de la proportion. Depuis son lancement en 2017, la première Switch s'est vendue 154,01 fois. Mais bien qu'il y ait 15 fois plus de Switch que de Switch 2, un «Pokémon Legends : Z-A» sur deux est acheté sur la nouvelle console.
Hisense TV 55S7NQ
55", QLED, 4K, 2024