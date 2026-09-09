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Apple Watch

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Apple Watch Ultra 4

Die Apple Watch Ultra 4 glänzt mit einem OLED-Display mit einer Auflösung von 422 × 514 Pixeln. Dieses soll dank 3000 Nits auch bei strahlendem Sonnenschein und mit seitlichem Blick gut ablesbar sein. Das Gehäuse misst 49 × 44 Millimeter.

Lorem Ipsum.

Source: Apple

In der Watch Ultra 4 verbaut Apple den S11-Chip, aus der Watch Series 10. Die Akkulaufzeit beläuft sich auf 42 Stunden Laufzeit, 72 Stunden im Energiesparmodus. Mit durchgehendem GPS und Herzfrequenzmessung hält die Watch noch knapp 20 Stunden durch. Dank Schnelladefunktion läuft die Uhr nach 15 Minuten Ladezeit weitere 12 Stunden.

Lorem Ipsum.

Source: Apple

Apple verkauft die Watch Ultra 4 mit 49-mm-Titangehäuse in Schwarz oder Silber für 749 Franken oder 899 Euro. Ausgeliefert wird sie ab 19. September.

Apple Watch Series 12

In altbekannter Manier bekommst du die Watch in zwei Grössen, entweder mit 42 oder 46 mm Durchmesser. Das Gehäuse misst 9,7 mm.

Bei der Akkulaufzeit spricht Apple von 24 Stunden statt zuvor 18. Damit kommst du endlich über einen ganzen Tag (Stelle dir hier ein unbeeindrucktes Klatschen vor meinerseits).

Lorem Ipsum.

Source: Apple

Schnorcheln: ja. Tauchen: nein. Die Watch Series 12 eignet sich eher fürs Schwimmen, misst aber eine Tiefe von bis zu sechs Metern und zeigt die Wassertemperatur an.

Bei der Watch 12 wählst du beim Aluminiumgehäuse zwischen Schwarz, Silber und Rosé. Die Titanversion bekommst du in Silber, Gold und Schwarz. Der Verkaufspreis liegt bei 369 Franken oder 449 Euro. Erhältlich ist sie ab dem 19. September.

Lorem Ipsum.

Source: Apple

Apple Watch SE 4

Die preiswerteste Watch von Apple misst bla und bla bla.

Der Akku der Apple Watch SE 4 reicht knapp 18 Stunden. Mit anschliessender Schnellladung kommst du in 15 Minuten eine Laufzeit von acht Stunden.

Die Apple Watch SE 3 mit Aluminium-Gehäuse ist in Silber und Schwarz erhältlich ab 229 Franken oder 269 Euro. Ab dem 19. September wird sie ausgeliefert.

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