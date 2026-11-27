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Zungenbewegungen statt Sprache: ETH Zürich will KI leise steuern

Mit einem kleinen Sensor am Backenzahn erfasst Invisispeech lautlose Zungenbewegungen und macht sie als Befehle für KI-Agenten nutzbar. So lässt sich die KI unauffällig und ohne hörbares Sprechen steuern.

Eine Forschungsgruppe an der ETH Zürich arbeitet an einem ungewöhnlichen Interface zur Steuerung von KI: mit dem Mund. Allerdings ohne hörbares Sprechen. Stattdessen formt die Nutzerin oder der Nutzer lautlos Wörter mit der Zunge. Das Team unter der Leitung des Informatik-Professors Christian Holz hat ein kleines Gerät entwickelt, das an einem Backenzahn eingehängt wird und Zungenbewegungen erfasst. Diese lassen sich als Wörter interpretieren, die wiederum als Anweisungen an eine KI gesendet werden.

Das Gadget namens Invisispeech (englisches Kofferwort für «unsichtbare Sprache») enthält lediglich den Sensor, eine Batterie und eine Platine für die Bluetooth-Datenübertragung zum Smartphone. Invisispeech lässt sich in Sekundenschnelle anlegen und wieder entfernen.

Kaum größer als ein Backenzahn: Mit Invisispeech könnte sich ein persönlicher KI-Agent steuern lassen.

Quelle: ETH Zürich

In einem kurzen Video zeigt die Doktorandin Yijing Jiang, wie sie den Sensor in den Mund steckt. Ein dünner Bügel dient zur Befestigung des Sensors am Backenzahn. Dann spricht sie kaum hörbar und ohne deutliche Lippenbewegungen einige Wörter. Der Sensor sendet die aufgezeichneten Schwingungen im Mund- und Zahnbereich an ein von den Forschenden entwickeltes KI-Modell im Smartphone, das die Signale auf Muster untersucht und so Wörter erkennt.

Laut Publikation hat das Team Invisispeech mit 15 Personen und 50 vorgegebenen Befehlen in englischer Sprache getestet. 91,5 Prozent der Befehle erkannte das System korrekt. Umgebungslärm erschwert demnach die Worterkennung kaum, da der Sensor keine Geräusche, sondern Schwingungen der Zunge aufzeichnet.

Das soll laut Professor Holz neue Interaktionsmöglichkeiten eröffnen: Die KI lässt sich unauffällig und in natürlicher Sprache steuern, ohne händisch Apps aufzurufen oder Prompts einzutippen.

Anwendungsfälle sehen die Forschenden hauptsächlich für die Kommunikation mit KI unterwegs oder in leisen Umgebungen wie Bibliotheken: etwa bei der Nutzung von KI-Brillen, bei Übersetzungen oder für das unauffällige Ein- und Ausschalten von Geräten. Antworten der KI können auf dem Smartphone angezeigt oder über Kopfhörer ausgegeben werden.

Ein zentrales Entwicklungsziel war eine möglichst unsichtbare Eingabe. In der Publikation listen die Forschenden andere Projekte zur Spracherkennung auf. Invisispeech sei das einzige, das unsichtbar, freihändig steuerbar, kabellos, wasserfest und zudem quelloffen sei.

Das Forschungsprojekt bewegt sich in einem ähnlichen Bereich wie das MouthPad, eine Schnittstelle, die das Steuern eines Cursors mit der Zunge im Mund ermöglicht.

News & Trends Mit Zunge und Stimme den Computer bedienen Kim Muntinga 51 Likes 51 16 Kommentare 16

Titelbild: ETH Zürich

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