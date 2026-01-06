News & Trends 15 1

TMD Neo: Kopfhörer und Bluetooth-Speaker in einem

Durch Zusammenfalten verwandelt sich dieser Kopfhörer in einen Bluetooth-Speaker. Er überrascht zudem mit einem auswechselbaren Akku und einer hervorragenden Laufzeit.

Der TMD Neo hat vier Lautsprecher: zwei auf der Innenseite für den Gebrauch als Kopfhörer und zwei auf der Aussenseite für den Betrieb als Boombox. Die Aussenlautsprecher werden durch separate Verstärker betrieben und sind auf raumfüllende Lautstärke ausgelegt.

Dreh dir deinen Lautsprecher

Beim Zusammenfalten werden die Kopfhörermuscheln ineinander gedreht und dadurch der Bügel rundherum gerollt. Dieser Mechanismus, der auf der Produkt-Webseite spielend einfach aussieht, lässt sich auch dazu nutzen, das Gerät auszuschalten oder die Wiedergabe zu pausieren. Je nach Bedarf.

200 Stunden Wiedergabe soll der Akku des Neo im Kopfhörerbetrieb durchhalten. Im Lautsprechermodus sind es 10 Stunden. Die ersten fünf Minuten Ladezeit reichen bereits für acht Stunden Kopfhörerbetrieb. Das Spannendste am Akku ist aber, dass du ihn selbst auswechseln kannst.

Von Noise Cancelling ist nirgendwo die Rede; wahrscheinlich beherrscht der Neo das nicht. Damit erklärt sich auch die sehr hohe Akkulaufzeit. Auch über die unterstützten Codecs erfährt man nichts. Immerhin verfügt der Kopfhörer über Bluetooth 6 mit Multipoint Pairing.

Crowdfunding-Projekt eines Startups

Ach, und es gibt noch einen kleinen Haken: Der TDM Neo muss erst auf den Markt gebracht werden. TDM ist ein Startup, der Neo sein erstes Produkt. Da wirkt es doch ziemlich ironisch, dass TDM die Abkürzung von «Tomorrow Doesn’t Matter» ist. Im Januar 2026 soll eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter beginnen. Dort können Interessierte den Kopfhörer in Schwarz oder Weiss vorbestellen.

Titelbild: TDM

