Audeze Maxwell 2: Gaming-Headset soll jetzt bequemer sein

Das Gaming-Headset mit audiophilen Ansprüchen kommt in einer verbesserten zweiten Version. Es ist zwar jetzt noch schwerer, der Tragkomfort aber möglicherweise höher.

Im Rahmen der CES 2026 stellt Audeze den Maxwell 2 vor. Es handelt sich um ein Gaming-Headset und richtet sich an Personen, die Wert auf eine hohe Soundqualität legen.

Wie man gut klingende Kopfhörer baut, wussten die Leute von Audeze schon immer. 2023 kaufte Sony Audeze auf und im gleichen Jahr brachte der traditionelle Hi-End-Hersteller mit dem Audeze Maxwell 1 ein neues Gaming-Headset heraus. Auch das klingt gemäss verschiedenen Reviews hervorragend, hat aber ein paar andere Probleme. Es ist fast ein halbes Kilo schwer und das Gewicht ist ungünstig auf einem Lederband unter dem Polster verteilt – unbequem für stundenlanges Gamen.

Im neuen Maxwell 2 hat Audeze nach eigenen Angaben den Tragekomfort verbessert. Zwar ist das neue Modell mit 560 Gramm noch schwerer, der Tragriemen ist allerdings breiter, hat Belüftungslöcher und die Polster sind ebenfalls überarbeitet worden. Das abnehmbare Mikrofon hat eine KI-gestützte Rauschunterdrückung – auch sie wurde verbessert. Active Noise Cancelling hat der Maxwell aber auch in der neuen Version nicht.

Audeze will den Sound weiter verbessert haben: Der 90 Millimeter grosse «planar-magnetische Flux-Kompensator Fluxor-Treiber» soll einen besseren Bass liefern. Die zugehörige App hat der Hersteller komplett neu gestaltet.

Der Audeze Maxwell 2 lässt sich drahtlos über Bluetooth oder einen USB-C-Dongle nutzen. Kabelgebunden unterstützt er neben Audio-Klinke auch USB-C-Audio. Im Bluetooth-Modus stehen die Codecs Auracast, LE Audio, LDAC und AAC zur Verfügung.

Den Maxwell 2 gibt es wie schon das Vorgängermodell in zwei Versionen. Die Xbox-Version ist etwas teurer als die PlayStation-Version und nur sie läuft auf der Xbox. Auf Mac, Windows und mobilen Geräten funktionieren beide Varianten.

Auf der Produktseite des Herstellers findest du weitere Angaben zum neuen Headset. Es ist dort bereits bestellbar, daher sollte es nicht allzu lange dauern, bis es auch hier erhältlich ist.

Titelbild: Audeze

