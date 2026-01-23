News & Trends 7 1

Sony führt zwei neue Plattenspieler ein

Die vollautomatischen Sony-Plattenspieler dürften einfach zu bedienen sein und unterstützen auch hochwertiges Bluetooth.

Sony stellt zwei neue Plattenspieler vor. Die PS-LX3BT und PS-LX5BT arbeiten beide vollautomatisch und sind simpel in der Handhabung. Es gibt einen Umschalter für die Geschwindigkeit (33 und 45 Umdrehungen pro Minute), einen für die Plattengrösse (7 oder 12 Zoll), dazu eine Bluetooth-Taste und drei Tasten für die Steuerung des Tonarms. Das ist alles.

Beide Modelle bieten einen klassischen Phono-Ausgang sowie einen Line-Ausgang, bei dem das Signal bereits entzerrt ist. Somit lassen sich die Plattenspieler auch an Verstärker anschliessen, die keinen Phono-Eingang haben. Der Output ist in drei Stufen regelbar.

Die Bluetooth-Übertragung funktioniert mit aptX, aber nicht mit AAC oder LDAC. Damit die Musik kabellos gut klingt, brauchst du einen Kopfhörer oder einen drahtlosen Lautsprecher, der aptX unterstützt. Die neuen Modelle beherrschen neben aptX auch den Codec aptX-Adaptive, der eine variable Bitrate, eine höhere maximale Rate und eine effizientere Komprimierung aufweist.

Die beiden Modelle sehen sich sehr ähnlich.

Quelle: Sony

Das ist der PS-LX5BT, oben der PS-LX3BT.

Quelle: Sony

Unterschiede zwischen den Modellen

Die Unterschiede zwischen dem PS-LX3BT und dem etwas teureren PS-LX5BT sind nicht allzu gross. Beim PS-LX3BT ist das Cinch-Kabel fix mit dem Gerät verbunden. der PS-LX5BT hat dagegen vergoldete Cinch-Buchsen, an die du ein eigenes Kabel anschliessen kannst. Zudem hat er eine schwerere Antirutschmatte aus Gummi. Auch der Tonabnehmer ist offensichtlich anders, Sony macht dazu aber keine genaueren Angaben.

Beide Modelle sind ab Februar 2026 verfügbar. Der zur Zeit noch erhältliche Vorgänger Sony PS-LX310BT wird nicht weiter produziert. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen für den LX3BT bei 299 Franken bzw. Euro und für den LX5BT bei 399 Franken oder Euro.

Titelbild: Sony

Dieser Artikel gefällt mir! 7 Personen gefällt dieser Artikel







