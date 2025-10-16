News & Trends 0 0

Tech-telmechtel Folge 275: Pokémon-Hack, Windows-10-Ende, Xbox-Handheld, «One Battle After Another»

Dem «Pokémon»-Studio wurden Daten mit brisanten Informationen gestohlen. Windows 10 hat ausgedient. Der Xbox-Handheld enttäuscht. Der Kinofilm «One Battle After Another» begeistert hingegen auf ganzer Linie.

Geschaut haben wir «Monster: The Ed Gein Story». Die Netflix-Serie basiert auf der wahren Geschichte eines brutalen Massenmörders. Wir reden darüber, wieso uns das True-Crime-Genre so fasziniert. Im Kino läuft derzeit «One Battle After Another». Ein packender Film über eine linksradikale Widerstandsbewegung, der sich trotz stolzer Länge von 160 Minuten überraschend kurzweilig anfühlt.

Der Spieltipp heisst «Absolum». Ein Roguelike, in dem du dich durch eine wunderschön animierte Fantasywelt prügelst.

