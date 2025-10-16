Tech-telmechtel Folge 275: Pokémon-Hack, Windows-10-Ende, Xbox-Handheld, «One Battle After Another»

News & Trends
Tech-telmechtel Folge 274: «Baldur’s Gate 3»-Jubiläum, neue Pixel-Hardware, «Tron: Ares», «Battlefield 6»
von Philipp Rüegg
Dem «Pokémon»-Studio wurden Daten mit brisanten Informationen gestohlen. Windows 10 hat ausgedient. Der Xbox-Handheld enttäuscht. Der Kinofilm «One Battle After Another» begeistert hingegen auf ganzer Linie.
Geschaut haben wir «Monster: The Ed Gein Story». Die Netflix-Serie basiert auf der wahren Geschichte eines brutalen Massenmörders. Wir reden darüber, wieso uns das True-Crime-Genre so fasziniert. Im Kino läuft derzeit «One Battle After Another». Ein packender Film über eine linksradikale Widerstandsbewegung, der sich trotz stolzer Länge von 160 Minuten überraschend kurzweilig anfühlt.
Der Spieltipp heisst «Absolum». Ein Roguelike, in dem du dich durch eine wunderschön animierte Fantasywelt prügelst.
Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken.
Schon vor einem Jahr wurde bekannt, dass Game Freak, das Studio hinter den «Pokémon»-Spielen, Opfer eines Hackerangriffs wurde. Nun sind neue Daten aufgetaucht, die nicht nur die Spieleplanung bis 2030 enthalten, sondern auch die Budgets für die Games. Windows 10 bekommt offiziell keine Updates mehr. Wir sagen dir, was das bedeutet, was deine Optionen sind und warum sich so viele vor Windows 11 sträuben. Apple streicht das Plus in Apple TV Plus und gesellt sich zu einer Reihe von Unternehmen, die sich mit Namensgebung schwer tun. Getestet habe ich den Xbox-Handheld, der sehr wenig mit Xbox zu tun hat.
