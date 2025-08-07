News & Trends 2 1

Tech-telmechtel Folge 265: E-ID-Abstimmung, Spotify-Preisaufschlag, «Weapons», «The King is Watching»

Wir erklären, was du über die E-ID-Abstimmung wissen musst, warum der Spotify-Preisaufschlag nur eine von vielen Negativschlagzeilen ist, wie unheimlich der Film «Weapons» ist und wie süchtig das Game «The King is Watching» macht.

Am 28. September stimmt die Schweiz über die E-ID ab – mal wieder. In diesem Fall wurde das Referendum gegen den digitalen Ausweis ergriffen. Was die Sorgen der Gegner sind und warum sie wohl dennoch chancenlos sind, erklären wir im Podcast. Danach reden wir über Spotify. Beim schwedischen Musikdienst steht ein Preisaufschlag bevor. Für Unmut bei den Kundinnen und Künstlern sorgt auch der Umgang mit KI-Musik und die indirekte Unterstützung von Kampf-Drohnen.

Luca ist kein Fan von Horrorfilmen und hat sich dennoch in die Pressevorführung von «Weapons» gewagt. Ob er eine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen hat, erzählt er im Big Screen.

In der Spielecke reden wir über «The King is Watching». Eine Art Tower Defense mit Strategie und Städtemanagement. Schwierig zu beschreiben und noch schwieriger, wieder damit aufzuhören, wenn es dich erst mal gepackt hat.

Themen [00:01:56] E-ID-Abstimmung

[00:13:25] Spotify im Negativtrend

[00:19:59] Filmtipp: «Weapons»

[00:30:52] Gametipp: «The King is watching»

Wo findest du den Podcast? Digitec Podcasts mit all unseren Tech-Podcasts gibt es bei Spotify, Apple Podcast oder Pocketcasts

«Tech-telmechtel» als separater Podcast-Feed gibt es bei Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast.

Eine Übersicht über uns und unsere Folgen findest du hier.

Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine Neuigkeiten. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.

Titelbild: Admin.ch

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







