Tech-telmechtel Folge 260: Nothing (Head) Phone, Apple mit externer KI, «Jurassic World Rebirth», «Donkey Kong Bananza»

Wir haben das Nothing Phone 3 und die Headphone 1 ausprobiert, hinterfragen Apples KI-Strategie, erfreuen uns an den Dinos in «Jurassic World Rebirth» und werden zum Affen in «Donkey Kong Bananza».

Nothing erweitert das Hardware-Lineup um ein neues Flaggschiff-Phone und die ersten eigenen Kopfhörer. Jan hat beides ausprobiert und erzählt uns, was er davon hält. Ebenfalls getestet hat er das Fairphone 6, das immer massentauglicher wird. Noch nicht bereit für die grosse Bühne scheint Apples eigene KI. Gerüchten zufolge will sich der Konzern daher für das Hirn von Siri bei der Konkurrenz bedienen. RTL reisst sich Sky unter den Nagel und wir diskutieren, was das für Streaming-Nutzer bedeutet. Den Schluss der News macht die Meldung, dass Microsoft wieder massig Stellen abbaut. Betroffen sind auch zahlreiche Game-Studios.

Im Big Screen reden wir über den mittlerweile siebten Teil im «Jurassic»-Franchise. «Jurassic World Rebirth» besinnt sich auf alte Stärken, an das Original kommt der Film aber nicht heran.

Äusserst optimistisch sind wir für «Donkey Kong Bananza». Das kommende Affenabenteuer verspricht das nächste «Super Mario Odyssey» zu werden – kein Wunder, es stammt vom gleichen Studio. Zum Schluss etwas für alle, die gerne tippen. In «Typinc.» kannst du dein 10-Finger-System auspacken. Gleichzeitig kommen Multiplikatoren und Joker-Karten zum Einsatz, die dein Ergebnis verbessern. Erinnert stark an «Balatro».

