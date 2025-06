News & Trends 1 1

RTL übernimmt Sky Deutschland – das betrifft auch die Schweiz

Zwei Medienriesen verschmelzen: RTL schnappt sich Sky Deutschland, um Netflix den Kampf anzusagen. Was das für Serienjunkies, Sportfans und Schweizer Abonnentinnen bedeutet.

Deutschlands TV-Landschaft wird neu sortiert: RTL übernimmt Sky Deutschland. Damit wachsen zwei grosse Medienmarken samt Streaming-Plattformen, Pay-TV-Kanälen und Sportrechten zusammen. Auch der Dienst WOW, das On-Demand-Angebot von Sky Deutschland, wechselt mit.

Das Ziel ist klar: RTL will nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch im Streaming zur Grossmacht werden. Zusammen kommen RTL Deutschland und Sky Deutschland auf rund 11,5 Millionen zahlende Abonnentinnen und Abonnenten. Zum Vergleich: Netflix zählt im gesamten deutschsprachigen Raum schätzungsweise rund 15 Millionen.

Die Auswirkungen werden auch für Schweizer Kundinnen und Kunden spürbar sein, da die Vereinbarung explizit die gesamte DACH-Region umfasst. Also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Doch was heisst das konkret? Und wie geht es weiter?

Hier die fünf wichtigsten Fragen und Antworten.

1. Was genau wurde da eigentlich gekauft – und für wie viel Geld?

RTL übernimmt die Sky-Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, inklusive der Markenrechte und des Streamingdienstes WOW. Der Preis: 150 Millionen Euro in bar plus mögliche Zusatzzahlungen von bis zu 377 Millionen – je nach Entwicklung des Aktienkurses der RTL Group.

Der Deal muss allerdings noch von den Wettbewerbs- und Medienbehörden genehmigt werden. Erst nach dieser sogenannten Konsolidierungsphase, voraussichtlich 2026, beginnt der echte Umbau.

2. Bleibt Sky Schweiz bestehen – oder wird bald alles RTL?

Sky Schweiz bleibt vorerst bestehen, auch organisatorisch. RTL hat zwar das Nutzungsrecht der Marke Sky in der gesamten DACH-Region, will diese aber offenbar auch weiterhin verwenden – zumindest im Moment. Ein kompletter Rebranding-Prozess ist nicht vorgesehen.

Dass sich mittelfristig gewisse Strukturen oder Inhalte anpassen könnten, ist aber möglich. Aktuell verweist Sky Schweiz auf die offizielle Medienmitteilung von Sky. Das ist bei Übernahmen üblich, viele Details werden erst kommuniziert, wenn der Deal offiziell abgesegnet ist.

3. Kommt ein gemeinsames Super-Streaming-Abo mit RTL+, WOW und Sky?

Das ist eine der spannendsten Fragen – und noch offen. Offiziell ist bislang nur von einem «gemeinsamen Ausbau» die Rede. Ob RTL+, Sky und WOW künftig verschmelzen, nebeneinander bestehen bleiben oder ein neues Kombi-Abo entsteht, ist derzeit unklar.

Für die Kundschaft könnte ein solches Bündelangebot attraktiv sein. Gerade für alle, die sowohl «Sommerhaus der Stars» als auch «House of the Dragon» oder Fussball schauen wollen. Klar ist: RTL will «von Free bis Premium, von linearem TV bis Streaming» alles aus einer Hand bieten.

Das klingt ganz nach genau jener Konsolidierung, über die Eric Grignon, Chef von Sky Schweiz, im Interview mit mir gesprochen hat.

4. Verändert sich das Sportangebot in der Schweiz – etwa bei Sky Sport?

Auch hier gilt: Noch gibt es keine konkreten Angaben. Sky hält in der Schweiz weiterhin exklusive Übertragungsrechte an der Bundesliga, der Formel 1, der Premier League, dem DFB-Pokal und mehr. Diese Rechte bleiben unabhängig von der Übernahme bestehen. Oder zumindest solange die aktuellen Verträge laufen.

Langfristig könnte RTL aber versuchen, eigene Sportformate oder Lizenzen auszubauen. Ob das direkte Auswirkungen auf Sky Sport oder Sky Show in der Schweiz hat, bleibt abzuwarten. Vorerst bleibt alles wie gehabt.

5. Was bedeutet das alles für Preise, Apps und Plattformen?

Auch das ist derzeit offen. Für Abonnentinnen und Abonnenten in der Schweiz heisst das: vorerst keine Änderungen. Es gibt weder Ankündigungen zu neuen Preisen noch zu neuen Apps oder einer Umstellung der Benutzeroberflächen.

Langfristig dürfte RTL allerdings versuchen, Synergien zu nutzen. Sprich: Inhalte bündeln, Plattformen zusammenführen, Kosten senken. Die geplanten jährlichen Einsparungen aus dem Zusammenschluss werden auf 250 Millionen Euro geschätzt. Und das geht selten ohne strukturelle Veränderungen.

Fazit: Ein grosser Deal mit offenem Ausgang

Der Kauf von Sky Deutschland durch RTL ist nicht nur ein Paukenschlag im deutschen TV-Markt. Es ist ein Signal für die ganze DACH-Region. Auch wenn viele Details noch unter Verschluss sind, zeigt der Deal: Die Medienlandschaft verändert sich rasant. Und wo heute noch mehrere Plattformen nebeneinander existieren, könnte morgen schon ein neuer Streaming-Gigant stehen.

Titelbild: RTL / Sky Group

