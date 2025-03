News & Trends 4 0

Tech-telmechtel Folge 243: MWC, Digitec-Playground-Ende, «Mickey 17», «Split Fiction»

Wir reden über die Tech-Trends des MWCs, über das Ende des Digitec Playgrounds, über die Klone in «Mickey 17» und über das Meisterwerk «Split Fiction».

Der Mobile World Congress in Barcelona bot wieder allerhand technische Kuriositäten. Was dabei tatsächlich nützlich sein könnte, erzählt uns Jan Johannsen. Der hat sich das Ganze vor Ort angesehen. Nichts mehr zu sehen gibt es am Digitec Playground. Unsere E-Sport-Turnierserie hat leider ausgespielt.

Unzerstörbar ist hingegen Robert Pattinson in «Mickey 17». Auf einem fremden Planeten wird er nach jedem Ableben einfach neu ausgedruckt. Luca hat sich das angeschaut und empfiehlt uns, es ihm gleichzutun. Etwas mehr Vorbehalt hat er bei der Disney-Plus-Serie «Daredevil: Born Again». Marvel-Fans dürften hingegen auf ihre Kosten kommen.

Vollumfänglich empfehlen kann Philipp «Split Fiction». Das Koop-Game begeistert mit einem konstanten Feuerwerk an Ideen und neuen Levels. Nicht ganz gezündet hat bei Philipp «Monster Hunter Wilds». Das ist unbestritten ein tolles Spiel, wirkt aber auch ein bisschen repetitiv.

Wo findest du den Podcast?

«Tech-telmechtel» gibt es als separaten Podcast-Feed. Wenn du ihn zusammen mit unseren anderen Podcasts hören willst, kannst du den «Digitec Podcasts»-Feed abonnieren. «Tech-telmechtel» findest du über eine beliebige Podcast-App wie Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast. Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine neue Episode. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.

