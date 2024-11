Tech-telmechtel Folge 228: Game-Awards-Kontroverse, Ruag-Phone, «Dune Prophecy», «Stalker 2»

Ein DLC als Game des Jahres? Ein Schweizer Smartphone? «Dune» als TV-Serie? Mit «Stalker 2» zurück in die verstrahlte Zone? Über diese und andere Themen diskutieren wir im Podcast.

Die Game Awards lösen mit der Nominierung des «Elden Ring» DLCs «Shadow of the Erdtree» eine hitzige Diskussion aus. Der Schweizer Waffenproduzent Ruag plant ein eigenes Smartphone. Und ein US-Gericht will Google zwingen, Chrome zu verkaufen.

Im Big Screen reden wir über «Dune Prophecy». Die HBO-Serie versucht die Faszination der Filme einzufangen, scheitert mit der ersten Folge aber kläglich.

Vielversprechender sind die ersten Stunden mit «Avowed». Obsidians neues Fantasy-Rollenspiel macht richtig Bock und lässt uns den Release im Februar herbeisehnen. Bereits erhältlich ist «Stalker 2», zu dem die Meinungen auseinander gehen. Wir haben mit viel Begeisterung erste Ausflüge durch die verstrahlten Zone rund um das zerstörte Atomkraftwerk Tschernobyl gewagt.

