Ruag entwickelt ein Smartphone zur sicheren Kommunikation

Der Technologiekonzern Ruag modifiziert in einem neuen Projekt ein Samsung Smartphone für alle, die sich auf einer sicheren Plattform austauschen möchten.

Ergänzung vom 20.11.2024: Gemäss Ruag ist das Smartphone Guardian nicht exklusiv für Armee und Blaulichtorganisationen, sondern soll es «allen interessierten Kreisen ermöglichen, auf einer sicheren Plattform Informationen auszutauschen.»

Ein Smartphone namens «Guardian» ist ein neues Projekt zur sicheren Kommunikation. Zuständig dafür ist das Rüstungsunternehmen Ruag MRO. Der aktuelle Prototyp soll in naher Zukunft auch über Satelliten funktionieren.

Es basiert auf einem in Serie hergestellten Samsung Smartphone und könnte beispielsweise zur Kommunikation zwischen Armee und Behörden genutzt werden. Das Ziel ist eine Verbindung sowohl über 5G als auch über ein Satellitennetzwerk.

Das sichere Smartphone basiert auf einem Samsung-Gerät. Vielleicht ein Galaxy S Ultra?

Quelle: Ruag

Das Betriebssystem des Gerätes wurde für möglichst vollständige Datensicherheit modifiziert. Wie Kirsten Hammerich, Sprecherin von Ruag, gegenüber dem «Walliser Boten» sagt, wurden «Elemente, die nicht verifiziert werden können, die keine Anforderungen an Produktivität beinhalten, die eine Verbindung zu Dritten herstellen oder Daten an Dritte senden, [...] aus dem Betriebssystem entfernt.»

Alle notwendigen Elemente werden durch Alternativen ersetzt, welche selbst verwaltet werden können. So kann das Smartphone vollständig kontrolliert werden und erfülle laut Ruag damit die Armee-Klassifizierung «vertraulich».

Beispielsweise gibt es auf dem Smartphone keine Apps von Google oder sonstigen Drittanbietern, sondern einen eigenen App-Store sowie eine Datenverschlüsselung. Kommuniziert wird über den Schweizer Messenger-Dienst Threema. Für die sichere Datenübertragung soll die Technologie Scion der ETH Zürich zum Einsatz kommen. Diese Internet-Architektur wird in Unternehmen, wie dem Secure Swiss Finance Network (SSFN), bereits erfolgreich genutzt.

Der Messenger-Dienst Threema verhilft unter anderem zur sicheren Kommunikation

Quelle: Pexels

Guardian befindet sich aktuell noch in der Pilotphase. Auch das Satellitensystem ist erst in Planung. Bisher hat die Ruag den Zuspruch für das neue Kommunikationssystem der Schweizer Armee (Ersa IMFS) erhalten, welches ab 2030 das sichere Kommunikationsnetz für die Blaulichtorganisationen (Polizei, Feuerwehr, Sanität…) namens Polycom ersetzen soll.

Damit die Smartphones über Satelliten kommunizieren können, will die RUAG bis zu 40 davon in die Erdumlaufbahn bringen. Wie und in welchem Ausmass das möglich ist, ist noch in Abklärung. Deshalb scheint eine Zusammenarbeit mit Wisekey sinnvoll. Das Security-Unternehmen hat zu Testzwecken bereits Satelliten für die Armee entwickelt.

Das neue Kommunikationssystem soll kostengünstiger, effizienter und zuverlässiger sein als Polycom. Das ist unter anderem möglich, weil Satelliten heute weit weniger kosten als noch vor einigen Jahren, so Carlos Creus Moreira, Gründer und CEO von Wisekey. Ob das «Guardian»-Phone mit dem Satelliten von Wisekey kommunizieren kann, soll 2025 erstmals getestet werden.