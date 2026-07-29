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Sieht aus wie ein Kassettenspieler, ist aber Wecker, tragbarer Lautsprecher und mehr

Ein Bluetooth-Lautsprecher, ein Wecker, eine Einschlafhilfe und ein Zeitmanagement-Tool – Divoom packt alles in ein einziges Gadget im charmanten 90er-Design.

Retro-Look kombiniert mit moderner Technik: Das kommt bei Menschen, die die allgegenwärtigen Touchscreens leid sind, gut an. Das Unternehmen Divoom ist für seine Retro-Gadgets im Pixel-Art-Design bekannt. Jetzt hat es ein Gerät im Look eines tragbaren Kassettenspielers vorgestellt, das mehrere Funktionen vereinen soll: Der FlowToo ist ein Wecker, eine White-Noise-Maschine zum Einschlafen, ein Bluetooth-Lautsprecher und ein Produktivitäts-Tool für den Schreibtisch.

Für das 2,26-Zoll-IPS-Display gibt es zahlreiche animierte Hintergründe und Uhrendesigns zur Auswahl, darunter sich drehende Kassetten- und sogar Tonbandspulen. Darüber hinaus stehen verschiedene animierte Pixel-Art- und Retro-Hintergründe für die Uhr und Musikvisualisierungen zur Verfügung, wie etwa ein an die Windows-98-Oberfläche angelehntes Design. Über die optionale App kannst du eigene Hintergründe oder Bilder auf das Gerät laden.

Der FlowToo setzt bei vielen Display-Designs auf Pixel-Art und Retro-Grafiken.

Quelle: Divoom

Neben dem Display ist ein auffälliger, oranger Knopf angebracht, der als D-Pad dient und das Navigieren durch die Funktionen und Einstellungen vereinfacht. Auf der Oberseite befindet sich ein großer, dreh- und drückbarer Knopf zur Regulierung der Lautstärke.

Mein Kollege aus dem Warenmanagement prüft, ob wir den FlowToo im Shop anbieten können. Einschlafen und Aufwachen

Wenn du zum Einschlafen gern leise und beruhigende Geräusche hörst, bietet dir der FlowToo eine ordentliche Vorauswahl. Mehr als 90 Sleep Sounds sind bereits integriert, etwa Waldgeräusche, ein knisterndes Lagerfeuer, das Rauschen eines Ventilators und Wellenrauschen. Du kannst sie auch kombinieren und die Lautstärke der Geräusche jeweils anpassen. Mit dem integrierten Mikrofon kannst du deine eigenen Lieblingsgeräusche aufnehmen.

Die Geräusche wiederholen sich auf Wunsch in einer Dauerschleife während der gesamten Nacht oder werden nach einer Zeit langsam leiser und schalten sich ab. Das Gerät reduziert zudem die Display-Helligkeit. Das Display kann zum Sound passende Bilder anzeigen.

Die Sounds werden von passenden Videos untermalt.

Quelle: Divoom

Wenn es Zeit zum Aufwachen ist, soll dich der FlowToo sanft aus dem Schlaf holen: Das Display wird langsam heller und zeigt Sonnenaufgangsbilder an. Die Lautstärke des Alarmtons erhöht sich ebenfalls nach und nach. Für den Wecksound wählst du aus gespeicherten Sounds oder nimmst mit dem integrierten Mikrofon eigene Geräusche auf.

Divoom wirbt damit, dass du mit dem FlowToo nicht auf dein Smartphone angewiesen bist. Damit dürfte das Unternehmen die Handy-Fraktion ansprechen, die auch im Bett die Finger nicht vom Smartphone lassen kann (und sich dessen bewusst ist). Alle Einstellungen und mehrere Weckzeiten lassen sich direkt am Gerät festlegen. Auch für die Musikwiedergabe und Hörbücher brauchst du nicht unbedingt ein Handy: Dank MicroSD-Karte (optional erhältlich) kannst du deine Lieblingssongs auf dem FlowToo abspielen. Lautsprecher und Produktivitäts-Timer Der FlowToo ist auch als Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs gedacht. Mehr als acht Stunden Laufzeit sollen mit einer Akkuladung möglich sein. Aufgeladen wird das Gerät via USB-C. Das Gerät ist gemäß IPX4 spritzwassergeschützt. Für den Klang sorgen 10-Watt-Lautsprecher mit 45-Millimeter-Breitbandtreiber.

Ein integriertes Pomodoro-Tool soll den FlowToo zum Gadget für deinen Schreibtisch machen. Pomodoro ist eine Zeitmanagement-Methode. Sie geht auf den Erfinder Francesco Cirillo zurück, der einen tomatenförmigen Küchentimer für produktive Arbeiten nutzte: Dabei sollen sich Phasen intensiver Arbeit mit kurzen Pausen abwechseln. In den Einstellungen des FlowToo kannst du die Länge der Phasen und Pausen einstellen. Dazu kommen ein Countdown-Timer, eine Diktiergerätfunktion und sogar ein Lärmpegelmesser, wie ein Review des Youtube-Kanals OSReviews zeigt.

Titelbild: Divoom

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