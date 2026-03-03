Neue Switch-2-Spiele: Nintendo präsentiert Indie-Highlights

Nintendo Switch 2 Indies
Auf welche Games freust du dich am meisten?
Nintendo zeigt an einem «Indie World Showcase» neue Games für die Switch 2 und Switch 1. Nintendo-Fans können sich auf einige hochkarätige Indie-Kracher freuen.
Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Denshattack», « inKONBINI: One Store. Many Stories.», «Woodo»
Die erste Switch war eine wichtige Plattform für kleinere Indie-Spiele. Nintendo möchte diese Tradition weiterführen und präsentiert an einem «Indie World Showcase» neue Highlights von unabhängigen Spielentwicklern aus der ganzen Welt.
Hier siehst du alle Trailer und Ankündigungen zusammengefasst.
Simons Spiel des Jahres 2025 kommt auf die Switch 2. Die Version für Nintendos Handheld punktet mit einer optionalen Maussteuerung. Und das Beste: Das Puzzle-Meisterwerk ist ab sofort verfügbar.
Datum: ab sofort
Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC
Eines meiner Lieblingsspiele der vergangenen Gamescom. Das verrückte Zug-Game mit überdrehtem japanischen Setting erscheint auch auf der Switch 2 – eine Demo ist ab heute im eShop verfügbar. Mit dem neuen Trailer gibt’s auch ein konkretes Releasedatum. Ich kann’s kaum erwarten.
Datum: 17. Juni
Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Willst du ein Spiel, das deine Freundschaften auf die Probe stellt? Dann empfehle ich «Heave Ho 2». Wird das Spiel auch nur annähernd so gut wie der erste Teil, erwartet dich ein unheimlich spassiger Koop-Titel für bis zu vier Spieler. Toll: Mit Game Share kannst du das Spiel auch mit Freunden zocken, die es selbst nicht besitzen.
Datum: Sommer
Erscheint für: Switch 2, Switch, PC
Das Action-Rollenspiel von Drinkbox Studios («Guacamelee!», «Nobody Saves the World») sieht herrlich düster aus. Ein böser Zauberer hat dein Dorf verflucht. Du kämpfst dich als einziger Überlebender durch surreale Western-Welten, um die kollektiven Erinnerungen deines eigenen Volkes zu retten.
Datum: Herbst
Erscheint für: Switch 2, PC
Die Mischung aus Dungeon Crawler und Shop Sim befindet sich aktuell im Early Access für PC. Sobald das Spiel Version 1.0 erreicht, erscheint es auch auf der Switch. Wann das der Fall sein wird, ist noch unklar.
Datum: Sommer
Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Ein Game zum Entspannen. In verschiedenen 3D-Puzzles stellst du kleine Holzdioramen wieder her. So werden allmählich kleine Geheimnisse und Animationen enthüllt. Auf der Switch 2 spielst du wahlweise mit Maussteuerung.
Datum: Sommer
Erscheint für: Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC
Wie «The Legend of Zelda» – nur mit kleinen Raumschiffen. Phil hat das süsse Spiel bereits auf dem PC gezockt und war begeistert. Cool: Das Game ist ab sofort im eShop erhältlich.
Datum: Sommer
Erscheint für: Switch 2, Switch, bereits erhältlich für PC
Dieses visuell beeindruckende Horror-Adventure erschien bereits letztes Jahr für die PS5 und PC. Bereits ab diesem Monat kannst du dich auf der Switch 2 in wunderschönen Stop-Motion-Welten gruseln.
Datum: 26. März
Erscheint für: Switch 2, PS5, PC
Ein Game, das ich ganz sicher nicht spielen werde. Du übernimmst die Rolle eines toten Hundes, der sein Herrchen im Himmel sucht. Wer denkt sich so was aus? Ich werde depressiv, wenn ich nur darüber nachdenke.
Datum: Sommer
Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, PC
In diesem Koop-Kampfspiel vom «Don't Starve»-Studio Klei Entertainment wird's chaotisch. Du kämpfst gegen riesige 2D-Gegner und hässliche Bestien, die dir mit allerlei hinterlistigen Attacken ans Leder wollen. Die Cartoon-Optik überzeugt. Mit dem konsolenexklusiven Release auf der Switch 2 befreit sich der Titel ab sofort vom Early-Access-Status.
Datum: ab sofort
Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PC
Das wunderschöne Coming-of-Age-Adventure schafft den Sprung auf die Switch 2. Mithilfe von ikonischen Liedern erforscht du die Teenagerzeit einer Gruppe von Freunden. Mit dabei sind unter anderem The Smashing Pumpkins und Devo. Im neuen Trailer gibt's erstmals ein Releasedatum.
Datum: 7. Mai
Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Ein Roguelite-Shooter mit düsterem Sci-Fi-Setting. Du ballerst dich durch prozedural generierte Welten und sammelst experimentelle Waffen. Auf der Switch 2 darfst du die Aliens mit der Maussteuerung der Joy-Con-2-Controller wegballern.
Datum: 17. März
Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC
Neben den Highlights hat Nintendo weitere Indie-Games in einem kurzen Trailer zusammengefasst:
