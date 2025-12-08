Kleiner als ein Smartphone: ein magnetischer Mini-E-Reader fürs Lesen unterwegs

Produkttest
Onyx Boox Palma 2 im Test: Top E-Reader, mieses Mini-Tablet
von Lorenz Keller
Der chinesische Hersteller Xteink hat einen Mini-E-Reader vorgestellt. Er lässt sich magnetisch auf der Rückseite deines Smartphones anbringen. Damit hast du ihn für deine E-Books immer dabei.
Der neue E-Reader von Xteink ist nur 4,3 Zoll gross. Das ist sogar kleiner als ein Smartphone. Wie eine Powerbank kannst du ihn magnetisch an die Rückseite eines Google Pixel 10 oder iPhone anklippen. Es muss mitQi-2 oder MagSafe kompatibel sein. Falls dein Smartphone das nicht ist, befindet sich passendes Zubehör im Lieferumfang.
Der Mini-E-Reader X4 misst knapp 11,5 × 7 × 6 Zentimeter und wiegt lediglich 74 Gramm. Damit sollte er an der Rückseite eines Smartphones nicht allzu viel Ballast darstellen. Die Auflösung des Displays beschränkt sich auf 220 ppi. Aktuelle E-Reader lösen mit 300 ppi noch etwas schärfer auf. Zudem ist beim Lesen eine Lichtquelle notwendig, Hintergrundbeleuchtung ist keine verbaut. Das Display lässt sich nicht per Touch bedienen, dafür mit physischen Knöpfen.
Die Batterie ist mit 650 mAh nicht besonders gross, dennoch soll der E-Reader bis zu zwei Wochen mit einer Ladung halten. Das gilt, wenn du durchschnittlich zwei Stunden pro Tag liest.
Die Bücher und Dateien, die du auf dem X4-Reader lesen möchtest, müssen entweder EPUB- oder TXT-Formate sein. Anbindung an einen E-Book-Shop gibt es keine. Deine Dateien lädst du entweder per Wi-Fi hoch oder ziehst sie auf die beiliegende 32-GB-microSD . Falls du mit den installierten Schriftarten nicht zufrieden bist, kannst du eigene hochladen.
Neben der Lektüre scheint laut Webshop-Bildern auch ein Kalender installiert. Ansonsten lassen sich auch Bilddateien (.jpg und .bmp) anzeigen, damit du beispielsweise dein Flugticket griffbereit hast.
Erhältlich ist der X4 im offiziellen Online Shop von Xteink für 69 USD. Das sind knapp 56 Franken oder 60 Euro. Xteink bietet das Gerät in weiss und schwarz an. Im Lieferumfang ist der E-Reader, eine microSD mit 32 GB Speicher, eine Schutzfolie für das Display und zwei magnetische Stickers. Mit letzteren klippst du den E-Reader auf eine nicht magnetische Smartphone-Rückseite.
Bei uns ist das Gerät bisher nicht erhältlich. Falls du etwas Ähnliches suchst, wäre der Onyx Boox Palma (2) eine Möglichkeit. Diesen kannst du zwar nicht auf dein Smartphone pinnen, dafür ist er so gross wie dieses. Kollege Lorenz hat den Palma 2 getestet.
Seit ich einen Stift halten kann, kritzel ich die Welt bunt. Dank iPad kommt auch die digitale Kunst nicht zu kurz. Daher teste ich am liebsten Tablets – für die Grafik und normale. Will ich meine Kreativität mit leichtem Gepäck ausleben, schnappe ich mir die neuesten Smartphones und knippse drauf los.
