Kleiner als ein Smartphone: ein magnetischer Mini-E-Reader fürs Lesen unterwegs

Der chinesische Hersteller Xteink hat einen Mini-E-Reader vorgestellt. Er lässt sich magnetisch auf der Rückseite deines Smartphones anbringen. Damit hast du ihn für deine E-Books immer dabei.

Der neue E-Reader von Xteink ist nur 4,3 Zoll gross. Das ist sogar kleiner als ein Smartphone. Wie eine Powerbank kannst du ihn magnetisch an die Rückseite eines Google Pixel 10 oder iPhone anklippen. Es muss mitQi-2 oder MagSafe kompatibel sein. Falls dein Smartphone das nicht ist, befindet sich passendes Zubehör im Lieferumfang.

Mini-Grösse mit Maxi-Laufzeit

Der Mini-E-Reader X4 misst knapp 11,5 × 7 × 6 Zentimeter und wiegt lediglich 74 Gramm. Damit sollte er an der Rückseite eines Smartphones nicht allzu viel Ballast darstellen. Die Auflösung des Displays beschränkt sich auf 220 ppi. Aktuelle E-Reader lösen mit 300 ppi noch etwas schärfer auf. Zudem ist beim Lesen eine Lichtquelle notwendig, Hintergrundbeleuchtung ist keine verbaut. Das Display lässt sich nicht per Touch bedienen, dafür mit physischen Knöpfen.

Der X4 ist kleiner als ein Smartphone.

Quelle: Xteink

Die Batterie ist mit 650 mAh nicht besonders gross, dennoch soll der E-Reader bis zu zwei Wochen mit einer Ladung halten. Das gilt, wenn du durchschnittlich zwei Stunden pro Tag liest.

Die Bücher und Dateien, die du auf dem X4-Reader lesen möchtest, müssen entweder EPUB- oder TXT-Formate sein. Anbindung an einen E-Book-Shop gibt es keine. Deine Dateien lädst du entweder per Wi-Fi hoch oder ziehst sie auf die beiliegende 32-GB-microSD . Falls du mit den installierten Schriftarten nicht zufrieden bist, kannst du eigene hochladen.

Neben der Lektüre scheint laut Webshop-Bildern auch ein Kalender installiert. Ansonsten lassen sich auch Bilddateien (.jpg und .bmp) anzeigen, damit du beispielsweise dein Flugticket griffbereit hast.

Der kleine E-Reader ist etwas limitiert, dafür läuft er zwei Wochen mit einer Akkuladung.

Quelle: Xteink

Preis und Verfügbarkeit

Erhältlich ist der X4 im offiziellen Online Shop von Xteink für 69 USD. Das sind knapp 56 Franken oder 60 Euro. Xteink bietet das Gerät in weiss und schwarz an. Im Lieferumfang ist der E-Reader, eine microSD mit 32 GB Speicher, eine Schutzfolie für das Display und zwei magnetische Stickers. Mit letzteren klippst du den E-Reader auf eine nicht magnetische Smartphone-Rückseite.

Im Lieferumfang des X4 ist alles, was du brauchst.

Quelle: Xteink

Bei uns ist das Gerät bisher nicht erhältlich. Falls du etwas Ähnliches suchst, wäre der Onyx Boox Palma (2) eine Möglichkeit. Diesen kannst du zwar nicht auf dein Smartphone pinnen, dafür ist er so gross wie dieses. Kollege Lorenz hat den Palma 2 getestet.

Titelbild: Xteink

