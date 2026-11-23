News & Trends 5 11

Jensen Huang ist wieder Nvidia-CEO

Weil der Verwaltungsrat «Informationen von hochrangigen Vertretern der US-Regierung» erhalten hat, holt er den in Ungnade gefallenen CEO nach knapp zwei Wochen zurück. Die Börse frohlockt.

In einer Kehrtwende holt Nvidias Verwaltungsrat Jensen Huang zurück. Dies gab das Unternehmen am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Huang ist per sofort wieder CEO und Präsident des Chipherstellers. Der Entscheid sei einstimmig gefallen.

«Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass Jensen die richtige Person für die Leitung von Nvidia ist und seine Wiedereinsetzung im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden liegt», lässt sich VR-Präsident Harvey C. Jones zitieren. «Wir haben volles Vertrauen in Jensen.»

Trumps Fingerabdrücke

Das ist erstaunlich. Zwei Wochen zuvor war von diesem Vertrauen nichts mehr zu spüren: Nachdem bekannt wurde, dass Jensen Huang drei Affären hatte, wurde er vom Verwaltungsrat abgesetzt. Eine der Frauen war eine mutmassliche chinesische Spionin, die zwei anderen waren untergebene Mitarbeiterinnen bei Nvidia.

News & Trends Jensen Huang tritt zurück Samuel Buchmann 47 Likes 47 72 Kommentare 72

Noch letzte Woche schloss der Verwaltungsrat kategorisch aus, dass Jensen Huang zurückkehren könnte. Der zurückgetretene Mitgründer gab sich hingegen offen dafür. Derweil wurde der Earnings Call zu den letzten Quartalszahlen von Finanzchefin und Interims-CEO Colette Kress geführt.

Warum also der plötzliche Meinungsumschwung? Die Pressemitteilung lässt auf politische Einflussnahme schliessen: Der Verwaltungsrat erhielt «Informationen von hochrangigen Vertretern der US-Regierung». Auf der Grundlage dieser Informationen sei der Vorstand «zuversichtlich, dass die Wiedereinsetzung von Herrn Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt».

Jensen Huang gilt als Vertrauter von Donald Trump. Der US-Präsident gibt sich auf Social Media entsprechend zufrieden: «Der Verwaltungsrat von Nvidia hat die richtige und angemessene Entscheidung getroffen, Jensen Huang wieder in die Position des CEO zu berufen.»

Die zirkuläre KI-Party kann weitergehen

Gemäss der Mitteilung will Nvidia seine unabhängige Untersuchung von Jensen Huangs Beziehung zu Alice «keine Verwandtschaft» Huang fortführen. Sie soll beurteilen, ob der CEO das Ziel chinesischer Spionage war und ob Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA kompromittiert wurden.

News & Trends Nvidia untersucht Beziehung von Jensen Huang zu mutmasslicher Spionin Samuel Buchmann 61 Likes 61 52 Kommentare 52

Jensen Huang selbst schreibt in einem Statement: «Es ist mir eine Ehre, zu Nvidia zurückzukehren und eines der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt zu Beginn einer neuen industriellen Revolution zu leiten. Ich nehme diese Verantwortung mit grösster Demut und neuem Engagement an.»

Die Finanzmärkte nahmen die Nachricht positiv auf – die Nvidia-Aktie schoss um über 30 Prozent in die Höhe und auch andere Tech-Firmen legten deutlich zu. In den letzten Tagen wurden die Sorgen gross, dass mit Huangs Abgang auch die «KI-Zentralbank» verschwindet. Nvidia investiert über Beteiligungen und Absicherungsgarantien massiv in KI-Startups. Kritische Stimmen sehen darin eine künstliche Kreislaufwirtschaft. Denn die Firmen kaufen mit dem Geld danach meist wieder Nvidias Chips.

Titelbild: Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 5 Personen gefällt dieser Artikel







